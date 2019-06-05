В Петербурге покажут симуляцию из миллиарда движущихся частиц на 45-метровой ленте Мебиуса

Диджитал-художник Максим Жестков, чьи медиакартины «светились» в Кремниевой долине и на Таймс-сквер, а портфолио изобилует коллаборациями с Google, Samsung и Adidas, создал вместе с компанией «Газпром нефть» арт-проект «Трансформация». В работы, которая представляет из себя симуляцию из миллиарда «умных» частиц, реагирующих на виртуальные потоки ветра и изменение света, участвовали 17 инженеров и художников из России, Великобритании, Германии и Финляндии. Результат покажут в рамках Петербургского международного экономического форума, а премьера намечена на 6 июня.

Максим Жестков, художник

Как пишутся картины на компьютере? Когда создана условная виртуальная горка песка, то выставляется абстрактная камера, которая будет ее снимать. На компьютере прописываем параметры этой камеры, алгоритмами ставим свет – практически то же самое, что в реальном мире делает оператор на съемках. Только в главной роли у нас не суперактёры, а горсть цифрового песка или поток частиц. Дальше накладываем текстуры, потому что без них, как без света – мы не сможем видеть предметы. Задаем параметры объекта: отражает ли он свет, ведет ли себя его поверхность, как глянец или она будет матовой. И вот здесь начинается волшебство. Компьютер начинает каждый кадр просчитывать с помощью математических формул, каждая точка отсчитана алгоритмом.

Когда диджитал покажут в Лувре? Сейчас цифровой арт в тинейджерском возрасте. Всемирно признанных произведений еще нет. Этот «мрамор» только появился и впереди сотни лет на скульптуру. Цифра пришла в креативные пространства. У меня были выставки в Сан-Франциско, в Нью-Йорке на Тайм-сквер, в европейских современных галереях, даже в Австралии. Но в целом глобальный мир искусства не такой поворотливый, чтобы так быстро отреагировать. Нужно много лет, чтобы принять какие-то новые вещи. Поэтому в ближайшие годы Лувр вряд ли будет размещать картины, который созданы компьютерными методами. Вот когда какой-нибудь талантливый цифровой художник умрет, пройдут года, его осмыслят, тогда, наверное, мы, наконец, увидим первые медиа-работы в большом музее. Может быть первопроходцем будет наш Эрмитаж.

Почему в цифровых картинах так много кривых линий? Изогнутые сложные формы пришли еще от Леонардо да Винчи. Он был помешан на идее завихрений и поведения потоков. Именно поэтому он так любил свои кудрявые волосы, потому что видел в них, как работает природа. Она не использует прямые линии, природа - это волны и языки огня. То есть 500 лет назад человек с помощью карандаша рисовал то, что сейчас делают на дорогих компьютерах.

Зачем художнику математика? Мы пытаемся декодировать язык природы и понять, как она работает через алгоритмы, через виртуальные симуляции. К примеру, для проекта на ПМЭФ я работал с математической лентой Мёбиуса. Моя новая цифровая картина с ее помощью шагнула сквозь пространство и время, превратившись в бесконечный фильм из метаморфоз. Кстати, по ощущениям зрителя, у изображения будет около полуметра в глубину. Это создается с помощью оптической иллюзии, когда кажется, что объекты удаляются или подлетают к нам. Сейчас нельзя делать кино или создавать арт-объектах без зацепки на реальность. Все объекты внутри виртуального аквариума понимают физику. Там действуют четкие законы и драматургия. Столкновения элементов приводят к смене траекторий, к ускорениям или их замедлению. Хаос скрывает в себе четко организованную структуру, оставляя при этом место для проявления случайности. Есть программный код, определяющий правила, а дальше у частиц свобода. Это, кстати, меняет само положение зрителя. Он больше не смотрит на конечный продукт, он наблюдает за процессом трансформации. Картина постоянно обновляется и кажется, что пишет себя сама.

Почему для выставки выбрали экономический форум? Настоящее искусство ценно, потому что меняет мир вокруг, в том числе, задавая тренды промышленному дизайну. А это мода, это машины, архитектура. Но эксперименты всегда считались уделом маленьких компаний. Крупные бренды и корпорации обычно всегда консервативны, а сейчас в обществе есть запрос бороться с этим стереотипом. Не ожидал, что огромная «Газпром нефть» инициирует такой дерзкий и громкий арт-проект. Все сочетания цветов и объектов в проекте «Трансформация» подобраны на подобии разноцветных геологических моделей, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти. Масштаб того, что получилось в этой синергии, показывает новый визуальный ландшафт, дает образ до этого безликим технологиям. Такого еще никто не делал.

Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти»