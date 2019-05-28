Этим летом в Петербурге в пятый раз пройдет Международный фестиваль искусств «Точка доступа». Первый юбилей фестиваль отпразднует с размахом — рекордно большой программой за всю свою историю. В рамках мероприятия состоятся премьерные показы спектаклей от художников из России, Швейцарии, Нидерландов и Франции, дадут старт более 20 сайт-специфик и иммерсивных проектов, а также пройдет образовательная программа.

В рамках Основной программы V Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа» состоятся российские премьеры спектаклей в постановке художников из России, Швейцарии, Нидерланов и Франции. Вместе с командой «Сестры по разуму» создатель театра Derevo Антон Адасинский представит новый проект «Город теней». Швейцарский режиссер Ян Дейвендак перенесет историю Гамлета в зал судебного заседания — постановкой «Пожалуйста, дальше (Гамлет)». Нидерландский художник и режиссер Дрис Верхувен представит спектакль-инсталляцию о Петербурге «Прощай! / Fare Three Well!». А французский проект «Энциклопедия слова» соберет трек-лист звуков и голосов города в спектакле «Jukebox Петербург».

Свободная программа фестиваля «Точка доступа» объединит более 20 российских проектов — режиссеров и художников, которые занимаются поиском новых решений для искусства на территории сайт-специфик и иммерсивных театров. Свои работы покажут режиссер Всеволод Лисовский, номинанты «Золотой маски» «Театр.На вынос» и проект «Квартира», обладатель премии «Прорыв» Илья Мощицкий, Мастерская Брусникина и другие.

Также в третий раз в рамках фестиваля пройдет образовательная программа. Практики и теоретики театров Италии, Америки и Дании — впервые в России! — выступят со своими лекционными программами. Слушателями станут артисты, сценографы, режиссеры, кураторы и драматурги из разных городов России, а также из Минска и Киева. Отмечается, что в рамках образовательной программы пройдут и открытые лекции, записаться на которые может любой желающий.

V Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» пройдет с 15 по 30 июля на Новой сцене Александринского театра. Подробности, билеты и запись на лекции будут доступны на сайте.