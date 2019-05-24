В Петербурге покажут 1000 предметов фарфора 18-21 веков к 275-летнему юбилею Императорского Фарфорового завода

27 мая в Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка к 275-летию Императорского Фарфорового завода, где покажут 1000 предметов, выполненных из фарфора: от сервизов 18 века до произведений современных художников.

Среди экспонатов: предметы «Гурьевского (Русского) сервиза» первой трети 19 века, в котором насчитывалось более 4500 предметов, «агитационный фарфор» с шрифтовыми росписями Сергея Чехонина, например, «Кто не с нами, тот против нас», сервиз с фирменным рисунком ИФЗ «Кобальтовая сетка», который был выпущен впервые в 1944 году сразу после освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Зрители увидят работы современных мастеров ИФЗ, в том числе фарфоровые ковры и платье Т.М.Чапургиной, фарфоровые шахматные комплекты «Война и мир 1812 года» А. А. Данилова и Г. А. Белаш, новый арт-объект «Баньки. XXI век» Н. Л. Петровой.