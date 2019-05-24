В Петербурге покажут 1000 предметов фарфора 18-21 веков к 275-летнему юбилею Императорского Фарфорового завода
27 мая в Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка к 275-летию Императорского Фарфорового завода, где покажут 1000 предметов, выполненных из фарфора: от сервизов 18 века до произведений современных художников.
Среди экспонатов: предметы «Гурьевского (Русского) сервиза» первой трети 19 века, в котором насчитывалось более 4500 предметов, «агитационный фарфор» с шрифтовыми росписями Сергея Чехонина, например, «Кто не с нами, тот против нас», сервиз с фирменным рисунком ИФЗ «Кобальтовая сетка», который был выпущен впервые в 1944 году сразу после освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Зрители увидят работы современных мастеров ИФЗ, в том числе фарфоровые ковры и платье Т.М.Чапургиной, фарфоровые шахматные комплекты «Война и мир 1812 года» А. А. Данилова и Г. А. Белаш, новый арт-объект «Баньки. XXI век» Н. Л. Петровой.
Начало производству российского фарфора положил указ 1744 года императрицы Елизаветы Петровны об основании в Петербурге «Порцелиновой мануфактуры». Первыми заказами предприятию стали небольшие изделия, которые преподносились в качестве дипломатических подарков и жаловались приближенным. Помимо них на выставке можно увидеть предметы из первого отечественного («Собственного») сервиза императрицы Елизаветы Петровны. Сегодня на Императорском фарфоровом заводе работают 24 художника, которые создают новые образцы для ассортиментной коллекции, а также оригинальные авторские произведения.
«История с продолжением»
К 275-летию Императорского фарфорового завода
Петропавловская крепость
Невская куртина
27 мая –15 сентября 2019 года
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