Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале

Самый таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу. Инсталляция «Венеция в масле» впервые написана им масляными красками на холсте и представляет собой серию картин, соединенных в одно изображение — по каналу, мимо гандольеров, проплывает туристический лайнер.

«Венеция в нефти», или «Венеция в масле» (оригинальное название работы Venice in Oil содержит игру слов) появилась на одной из улиц Венеции перформативно — в эти дни там проходит Венецианская биеннале, однако Бэнкси, по его словам, выставиться не пригласили. «Ставлю свою работу для Венецианской биеннале. По какой‑то причине меня туда не приглашают, ну если не учитывать, что это самое крупное и престижное событие в мире искусства», — написал Бэнкси, опубликовав видео в своем Instagram.

На серии картин изображен туристический круизный лайнер, который прибывает в Венецию. Для экологов поднятая художником проблема давно актуальна — по их данным, лайнеры сбрасывают отходы прямо в море и тем самым загрязняют окружающую среду.

Напомним, в январе этого года работа уличного художника Бэнкси, располагавшаяся на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан» в Париже, была похищена неизвестными, о чем сообщается в официальном сообществе «Батаклана». Граффити появилось там в июне 2018 года — в память о жертвах теракта, случившегося в стенах концертного зала. А 14 сентября 2018 года в Манеже Конюшенного ведомства откроется выставка одного из самых известных британских художников-граффитистов Бэнкси. Организаторы выставки провели для читателей «Собака.ru» эксклюзивную видеоэкскурсию.