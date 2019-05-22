В «Севкабель Порту» появился новый мурал от студентов из Финляндии

В пространстве «Севкабель Порта» появился новый мурал. Роспись создали студенты хельсинкского Университета Аалто — иллюстраторы София Коловская и Тео Георгиев. Работа расположилась на одной из уличных стен здания бывшей мануфактуры, а ее официальное открытие произойдет 25 мая в рамках ежегодного фестиваля «День Финляндии».

Красочный мурал размерами 4 метра в ширину и 8 — в высоту стал результатом совместной работы Института Финляндии и Университета Аалто. Иллюстраторы София Коловская и Тео Георгиев вручную с помощью кистей наносили изображение на загрунтованную белой краской стену. Так, на одной из уличных стен здания бывшей мануфактуры «Севкабель Порта» появился сказочный фавн, горы и даже виднеющийся город вдали — с высотными зданиями и колесом обозрения.

Фестиваль «День Финляндии» расскажет о культуре петербургских соседей финнов — в программе мероприятия авторские зоны знаменитых финских брендов, традиционная и современная кухня Суоми, кулинарные классы и творческие мастерские, серия познавательных лекций и музыкальных выступлений, фотозоны, игры, розыгрыши подарков и множество развлечений для детей и взрослых. Для гостей фестиваля даже выступят настоящие Мумий-Тролли — центральные персонажи серии книг финской шведскоязычной писательницы Туве Янссон. Вход на фестиваль «День Финляндии» бесплатный по предварительной регистрации.