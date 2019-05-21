В Петербурге появилась урна любви — стрит-арт напоминание о том, что «любовь не выбросишь»

В Петербурге в районе Парнаса появилась настоящая «урна любви» — стрит-арт напоминание о том, что «любовь не выбросишь». Новое уличное искусство стало первой работой из серии «Раздельный сбор чувств» художника Loketski.

Уличный художник Loketski поделился новой работой на своей странице в Instagram — с помощью краски он превратил городскую урну в арт-объект. Обновленная урна в розовых цветах обзавелась надписями «Любовь не выбросишь» и «Вот так просто» по бокам.

«Любимой женщине посвящается. Человечество не знает чувства сильнее любви. И каким бы ни был объект наших чувств, как тяжело бы нам порой не приходилось в отношениях, отказаться от любви ради душевного спокойствия очень сложно. Можно выбросить флирт, можно выбросить страсть. Настоящую «любовь не выбросишь. Вот так просто»», — подписал работу уличный художник.

Ранее Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, у мусорных контейнеров на Парнасе, на улице Николая Рубцова, 11, появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. А на православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц — из бетона.