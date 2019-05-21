На Новой Голландии покажут выставку победителей конкурса молодых художников NOVA ART

28 июня в Павильоне на острове Новая Голландия откроется выставка финалистов VII конкурса молодых художников NOVA ART под названием «“Это Начало” или Виртуальный Гений». NOVA ART начинался как конкурс проектов для галереи Anna Nova Gallery в 2006 году, а затем превратился во всероссийский проект. Его участниками в разные годы были художники, как Юлдус Бахтиозина, Илья Федотов-Федоров, Илья Гришаев, которые сейчас делают выставки как в России, так и за рубежом.

Тема этого года — инновации в искусстве и отношения между человеком и новым миром. В конкурсе участвовали не готовые работы, а концепции, требующие сложной технической реализации. С созданием прототипов произведений для выставки победителям помогут известные дизайнеры Андрей Шелютто и Ирина Чекмарёва.

«Самое интересное – следить за ходом рождения работы, сегодня важен не результат, а процесс. На футуристическом корабле, созданном Андреем Шелютто, путешествие в мир утопий становится частью проекта. Шелютто выбирает для мифического полета лунный модуль корабля Аполлон, пересобирая проекты заново и помещая искусство между мистическим сознанием и разломами реальности» – Ольга Шишко, куратор конкурса NOVA ART, руководитель отдела новых медиа ГМИИ им. А. С. Пушкина, учредитель Центра культуры и искусства MediaArtLab.

Финалистами NOVA ART-2019 стали: Абендрот Валерия Владимировна, Августеняк Екатерина Александровна, Алёхина Анастасия Владимировна, Архаров Роман Юрьевич, Брыскина Екатерина Семёновна, Григорян Степан Николаевич, Жиляев Дмитрий Александрович, Кравченко Анна Константиновна, Кузьменко Михаил Александрович, Морозов Дмитрий Борисович, Сельский Григорий Александрович, Шохов Никита Константинович.

Шорт-лист из проектов 12 финалистов определило международное жюри, в которое вошли отечественные и зарубежные кураторы, галеристы, специалисты в области медиа-арта и ученые, в том числе художник, куратор проектов в области science art Дмитрий Булатов, теоретик новых медиа, директор Cultural Analytics Lab Лев Манович, главный куратор Музея «Гараж» Екатерина Иноземцева и другие эксперты.