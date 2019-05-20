В Центре им. Курехина открывается выставка художников из психо-неврологических интернатов «Оргалиты»

21 мая в Центре имени Курехина открывается выставка «Оргалиты» воспитанников городских психо-неврологических интернатов, которые входят в объединение «Новые городские художники». Ребята занимаются современным искусством в студии «Арт-штаб», которая была организована в 2018 году организациями «Инфакто» и «Дети Павловска». Проект курирует бывшая журналистка Женя Штиль и художник Стас Багс.

«Мы погружаем их в мир петербургской арт-сцены, как в настоящей арт-резиденции: водим в галереи и музеи. Летом прошлого гоад на уличной экспозиции выставки «Части стен» в «Манеже» ребята оформили одну стену на равных с уличными художниками, в этом году будут делать огромный мурал в Музее стрит-арта. Это и есть социальная интеграция. Моя задача — вкрутить закрытый мир интерната в «большой мир» людей» — рассказывает Женя Штиль.

На выставке покажут работы, выполненные на оргалите: самые обычные повседневные предметы, вроде бутылки колы или пачки соды, старательно отрисованные художниками, изолированными в психо-неврологических интернатах. Работы нескольких художников уже выставлены на выставке «Хоть стой хоть падай» в Музее стрит-арта. Картину-оммаж на Жана-Мишеля Баскию художника Александра Соколова на прошлогодней ярмарке Sam Fair приобрел в свою коллекцию Андрей Малахов.

«Оргалиты»

Центр имени Курехина

Лиговский проспект,53

21 мая—1 июня