Петербургский уличный художник Леша Бурстон создал «легальную стену» для стрит-арта

Петербургский уличный художник Леша Бурстон создал первую «легальную» стену для стрит-арта — самодельная конструкция установлена на площади возле торгового комплекса «Галерея». Акция стала ответом артиста на законопроект о легализации уличного искусства, который был принят депутатами ЗакСа в феврале этого года .

«Этой акцией я постарался высмеять закон о легализации стен под рисование, который был принят депутатами в первом чтении уже три месяца назад. Я уверен, что если этот закон и будет принят, работать в наших реалиях нормально он не сможет из-за бюрократических проволочек, длительных согласований и множества правок эскизов комитетом. Мне кажется, что оперативная легализация стен возможна только в случае, если поверхность является частной собственностью, и владелец не против нанесения рисунка. Правда о свободном творчестве в большинстве случае не может идти речи, поскольку эскизы подвергаются множеству корректировок», — рассказал Бурстон.

Уличный художник также напомнил, что несколько дней назад в Петербурге появился первый согласованный с администрацией стрит-арт электрощиток — активисты почти год работали над официальным согласованием оформления заброшенных электрических щитков, которые используются в качестве рекламного места по всему городу. «Пару дней назад совместно с активистами центрального района я оформил электрический шкаф на Тульской улице, впервые согласовав это с администрацией города. С учетом всех отказов на согласование рисования на электрическом шкафчике ушло больше 9 месяцев!», — добавил он.