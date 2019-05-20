Петербургский уличный художник Леша Бурстон создал «легальную стену» для стрит-арта
Петербургский уличный художник Леша Бурстон создал первую «легальную» стену для стрит-арта — самодельная конструкция установлена на площади возле торгового комплекса «Галерея». Акция стала ответом артиста на законопроект о легализации уличного искусства, который был принят депутатами ЗакСа в феврале этого года.
«Этой акцией я постарался высмеять закон о легализации стен под рисование, который был принят депутатами в первом чтении уже три месяца назад. Я уверен, что если этот закон и будет принят, работать в наших реалиях нормально он не сможет из-за бюрократических проволочек, длительных согласований и множества правок эскизов комитетом. Мне кажется, что оперативная легализация стен возможна только в случае, если поверхность является частной собственностью, и владелец не против нанесения рисунка. Правда о свободном творчестве в большинстве случае не может идти речи, поскольку эскизы подвергаются множеству корректировок», — рассказал Бурстон.
Уличный художник также напомнил, что несколько дней назад в Петербурге появился первый согласованный с администрацией стрит-арт электрощиток — активисты почти год работали над официальным согласованием оформления заброшенных электрических щитков, которые используются в качестве рекламного места по всему городу. «Пару дней назад совместно с активистами центрального района я оформил электрический шкаф на Тульской улице, впервые согласовав это с администрацией города. С учетом всех отказов на согласование рисования на электрическом шкафчике ушло больше 9 месяцев!», — добавил он.
Напомним, согласно законопроекту о легализации граффити и стрит-арта в Петербурге, Смольный должен будет разработать правила для размещения граффити, а также определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Скорее всего, ответственным за разработку нормативов будет комитет по градостроительству и архитектуре. Эскизы стрит-арта также будут утверждать чиновники.
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