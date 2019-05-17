Сверкающий серебряный кролик высотой около метра выполнен из нержавеющей стали в 1986 году. Первые несколько лет после создания работа выставлялась в нью-йоркских галереях, после чего в 1992 году была куплена медиамагнатом Сэмюэлом Ньюхаусов-младшим за миллион долларов. Известно, что Джефф Кунс создал четыре версии «Кролика» — проданная на аукционе Christie’s стала последней, оставшейся в частном собрании.

«Кролик» был приобретен за 91 миллион долларов арт-дилером Робертом Мнучиным для клиента, имя которого по-традиции не называется. «Никто не понимает психологию богатства лучше, чем Кунс. «Кролик» одновременно льстит и бросает вызов коллекционеру, а еще может поднять статус владельца куда лучше, чем любое пиар-агентство», — отмечает исполнительный директор отдела искусства банка US Trust Эван Берд.

Напомним, в тот же день, 15 мая, картина из серии «Стога» французского живописца и одного из основателей импрессионизма Клода Моне ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за рекордные для художника 110,7 миллионов долларов. Тем самым сделка побила предыдущие показатели — 81,4 миллиона долларов за продажу предыдущей работы из одноименной серии на аукционе Christie's в 2016 году.