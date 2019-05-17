Арт-группа Doping Pong покажет свои работы в формате детского диафильма в Yota Space

22 мая в лектории Yota Lab участники арт-группы Doping Pong и ее создатель Дмитрий Мишенин покажут диафильм о собственной истории. Гости увидят основные работы группы с комментариями авторов. Диафильмы были популярны в советское время, особенно среди детей: в доступном каждой семье формате записывали сказки и детские рассказы. Арт-группа Doping Pong была основана в 1997 году и является пионерами российского digital art, а ныне – апологетами традиционной живописи. Doping Pong известны переосмыслением наследия реализма, социалистического романтизма и знаковых пропагандистских образов социализма. Именно они создали рекламу Олимпийской деревни в Сочи «Горки-Город» и культовый образ пионерки «Салют», который появился на обложке «Собака.ru» в апреле 2012 года. В этом году в петербургском «Планетарии №1» показывали ретроспективную выставку картин группы, посвященных космосу.

Встреча с арт-группой Doping Pong «Doping Pong: от пионеров цифрового искусства до новых классиков»

22 мая 19:00

Yota Lab в Планетарии №1

Набережная Обводного канала, 74, литера Ц

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