Картина Клода Моне из серии «Стога» продана за 110 миллионов долларов (рекордные для художника!)

Картина из серии «Стога» французского живописца и одного из основателей импрессионизма Клода Моне ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за рекордные для художника 110,7 миллионов долларов. Тем самым сделка побила предыдущие показатели — 81,4 миллиона долларов за продажу предыдущей работы из одноименной серии на аукционе Christie's в 2016 году.

Sothebyʼs также называют второй рекорд, поставленный картиной — полотно Клода Моне, созданное в рамках серии «Стога», стало первой картиной в истории импрессионистов, проданной на открытых торгах более чем за 100 миллионов долларов. Отмечается, что владельцы картины, выставившие ее на торги, приобрели работу в 1986 году — за 2,53 миллиона долларов. Имя нового владельца картины-рекордсмена по традиции не раскрывается.

Серия «Стога» насчитывает более 20 картины — они были написаны художником в период с 1889 по 1891 год после покупки дома в Живерни. 17 работ серии находятся в собрании музеев по всего миру, остальными владеют частные лица. В собрании Государственного Эрмитажа находится произведение «Стога сена в Живерни» 1886 года.

Напомним, 31 марта издание The New York Times сообщило, что картина «Спаситель мира» авторства художника Леонардо да Винчи пропала из филиала Лувра в Абу-Даби — полотно считается самым дорогим в истории живописи. Портрет Иисуса Христа был продан в 2017 году на аукционе Christie's анонимному покупателю — позже филиал парижского музея сообщил, что картина переходит в его коллекцию и должна выставиться в ближайшее время.