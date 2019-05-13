В Петербурге появился новый стрит-арт «Мститель в черном» — мэшап на фильм «Брат» и мультсериал «Черный плащ»

В Петербурге появился «Мститель в черном» — на стене одного из домов на улице Марата, 72 изобразили мэшап на фильм «Брат» и мультсериал «Черный плащ». Место для нового городского стрит-арта выбрано не случайно — в 1992 году неподалеку проходили съемки первой части ленты Алексея Балабанова о героях 90-х.

Автор работы «Мститель в черном» — уличный художник Слава Птрк. Стрит-арт вошел в серию «Детство у телевизора» — в ней художник изображает героев фильмов нулевых с лицами мультипликационных персонажей, таких, как Черепашки ниндзя, Велма из «Скуби Ду» и других. «Мститель в черном» представляет собой образ Данилы Багрова в характерном плаще и свитере, но с лицом главного персонажа мультсериала студии Walt Disney Television Animation «Черный плащ».

«Данила Багров родной нам. Его растерянность, простодушие, безжалостность — наши. Он — человек, выпавший из контекста, живущий в пору больших перемен, но переставший чувствовать Историю» — Антон Долин

Напомним, ранее стало известно о продолжении легендарного фильма Алексея Балабанова — петербургский шоумен Стас Барецкий планирует принять участие в съемках фильма «Брат-3». О возможном продолжении легендарной картины Алексея Балабанова шоумен рассказал в эфире НСН. В картине сыграют новоиспеченный член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров, только что освободившийся из «Крестов» боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда, который, по сюжету, залезет на Останкинскую телебашню и начнет перестрелку по ключевым фигурам шоу-бизнеса.

Отец Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», режиссер Сергей Бодров-старший не одобрил идею съемок третьей части «Брата». «Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?», — отметил он и добавил, что не планирует сотрудничать с авторами нового фильма или давать какие-то консультации.