Среди причин поехать в Москву на майских праздниках, самая весомая — выставки. Крупные музеи привлекают очереди громкими именами: Мунк, Бэкон, Репин, а маленькие галереи — темами, превратившимися в мемы. «Собака.ru» собрала 10 выставок для длинных выходных: от «Лондонской школы» до Комара и Меламида, от архитектуры русского модерна до Ельцина, нарисованного в «пейнте».

Крик. Первый вариант композии. 1893 год. Из собрания Музея Мунка в Осло

Пепел. 1925 год. Из собрания Музея Мунка в Осло

Эдвард Мунк «Крика» Мунка для современного искусства — как «гоголевская шинель» для русской литературы: картина повлияла на всех, от Энди Уорхола до Марины Абрамович. Поп-культура оприходовала образ в фильмах ужасов и даже эмодзи. У культовой картины, как и у «Черного квадрата» несколько живописных версий и множество графических вариаций, в Москве покажут рисунок 1883 года — это первый вариант «Крика». Само собой, наследие Мунка куда шире, благо московская выставка дает его оценить: привезли 60 живописных и 40 графических, в том числе поздние работы, бонусом — фотографии художника. Центр экспозиции расположился цикл картин «Фриз жизни», который он задумал как отражение всех аспектов человеческой жизни, куда кроме «Крика» входят «Танец жизни», «Поцелуй», «Пепел» и «Вампир», где загадочная рыжеволосая женщина то ли обнимает возлюбленного, то ли «пьет» его кровь. Третьяковска галерея

Лаврушинский переулок, 12

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до 14 июля

Люсьен Фрейд. Девушка с котенком. 1947 год. Из собрания Tate

Майкл Эндрюс. Мы с Мелани плаваем. 1979 год. Из собрания Tate

Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа С Фрэнсисом Бэконом в Петербурге знакомы — 4 года назад Эрмитаж показал его холсты в обрамлении искусства, которое британца вдохновляло — древнеегипетские артефакты, Рембрандт, Ван Гог. В Пушкинском выгоднее всего представлены его масштабные триптихи с биоморфными кошмарными существами в ярко-алом и лиловом оттенках. Люсьена Фрейда (кстати, внука Зигмунда Фрейда), судя по рунету, в России знают по изображениям полных спящих женщин, но на выставке толпа собирается у полотна с обнаженным мужчиной и портретом бывшей жены художника, нежно удушающей котика. Кроме имен, вынесенных в название, выставляют 8 британских авторов середины 20 века, условно объединенных термином «Лондонская школа», который придумал художник Р.Б. Китай. Что было у них общего? «Лондонцев» интересовала фигуративная живопись во время торжества абстракционизма, а в их работах вибрирует ощущение тревоги и уязвимости человеческой жизни после Второй мировой войны. Советуем приглядеться к Майклу Эндрюсу: идиллический портрет с дочерью во время купания напоминает сцену из мистического триллера — почти «Твин Пикс». Пушкинский музей, основное здание

до 19 мая

Павел Пепперштейн

«Человек как рамка для ландшафта» Павел Пепперштейн — главный мистификатор российской арт-сцены, который, кстати, придумал термин «совриск» для того, чтобы над ним издеваться. Слово вошло в обиход и используется неосведомленной публикой без всякой ироничной коннотации. Павел родился в семье московского концептуалиста Виктора Пивоварова и перенял у старшего поколения умение делать тотальные инсталляции и тонкую абсурдную графику. Сам он работает уже не с образами советской действительностью, а с массовой культурой и собственноручно созданными мифами. Выставка в «Гараже» — это альманах мифотворчества художника, и если большинство работ сложно расшифровать без чтения книг Пепперштейна (или хотя бы знакомства с его внушительным oeuvre), то две центральные инсталляции впечатляют сами по себе. В затемненном фантазийном мавзолее Павел кладет Ленина в хрустальный гроб рядом с красавицей-блондинкой, а зал заседания мировых лидеров оформляет флагами с пестрыми цветочными паттернами, как на типичных советских тканях для платьиц и халатов. Музей современного искусства «Гараж»

до 2 июня

Не ждали. 1884–88 годы. Из собрания Третьяковской галереи.

Гопак. Танец запорожских казаков. 1927 год. Из собрания Третьяковской галереи.

Илья Репин К 175-летию со дня рождения Репина большую выставку анонсирует к осени Русский музей, а пока часть работ из его собрания гостит на юбилейной ретроспективе в Третьяковской галерее: 170 полотен и 130 графических листов из 35 частных и музейных коллекций разбиты на 14 залов по хронологическому и тематическому принципам. Наследие Репина «расчленили» на главы: «Академия художеств. 1864-1872», «Смех и танец. Энергия жизни», «Предчувствие революции. 1900-1910-е», «Судьба творческой личности» и так далее. Все хрестоматийные образы из учебников вроде «Не ждали» и «Бурлаки на Волге» в наличии, нет только картины «Иван Грозный и его сын» — в прошлом году ее повредил нетрезвый посетитель, которому на этой неделе дали 2,5 года колонии. Кроме российских столиц выставку покажут еще и в Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Новая Третьяковка на Крымском валу

билеты можно купить ТОЛЬКО в предпродаже на сайте музей

до 18 августа

Пассажирка, из цикла «Рейсовый автобус», 1984 год

Потрет Льва Рубинштейна, из цикла «Московский метрополитен имени Ленина», 1987 год

Семен Файбисович

Ретроспектива



Не хватило «номерков» на Репина? В том же здании — ретроспектива Семена Файбисовича, большого ныне живущего художника, приуроченная к 70-летию. Выставка — летопись московской жизни от советских времен до наших дней бе прикрас: в понятной широкому кругу стилистике гиперреализма художник показывает бомжей, милиционеров, уснувших в метро работяг, жителей городских окраин, пьяниц и известных литераторов. В середине 90-х Файбисович живопись бросил и ушел в литературу, из визуального оставив только занятия фотографией, инсталляции и видео, но в нулевые опять вернулся к своему фирменному фотореализму. Видеоинсталляция 2001 года «Узел под соснами. Двойной сеанс» на выставке представлена наравне с холстами. Петербуржца может ущемить высказывание художника о нелюбви к Питеру из-за «казарменности организации городского пространства города», но лучше не ущемляться, а использовать поход на выставку как знакомство с «другой» Москвой, без лоска и блеска. Новая Третьяковка на Крымском валу

до 28 июля

Константин Андреевич Сомов. Арлекин и дама. Из собрания Третьяковской галереи, 1912 год

Константин Андреевич Сомов. Арлекин и смерть. Из собрания Третьяковской галереи, 1907 год

Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин



Ожидание персональной выставки Константина Сомова в Русском музее в этом году скрашиваем поездкой в Третьяковскую галерею, где хранится самая большая коллекция графики художника. Вместо ретроспективы к 150-летию — тройная экспозиция, где к Сомову добавили еще двух мирискусников — Сапунова и Судейкина, назвав всех троих «арлекинами». Этот персонаж итальянского народного театра, Commedia dell'arte, по мнению кураторов, стал не только героем работ, но и своеобразным альтер-эго всех трех художников. Все трое придумывали декорации и эскизы к спектаклям, занимались «дизайном» книг и афиш, хотя слова «дизайн» тогда еще не существовало, искали формы, сюжеты и стилистические приемы в прошлых эпохах. Третьяковская галерея

до 19 мая

Dagnini. 1993 wmv

Dagnini. I'm done

Данини

ДИСК (D:)



Петербургская художница и дива Наташа Данини стирает пыль с волшебного мира Windows 95–98: скрепочку-помощника, множащиеся окна, рисунки в «пейнте» и игру «сапер» она перемешивает с реалиями российской политики 90-х. Эстетика старой «винды» накладывается на образы, знакомые каждому россиянину: вот горящий в 1993 году Белый дом, а вот Ельцин говорит с экрана телевизора свое сакраментальное-предновогоднее «я устал, я ухожу». Выходит ностальгический пост-интернет с коврами, вышитыми Данини вручную, на которых шишкинские пейзажи живут в одной визуальной реальности с заставкой Windows. Галерея Fragment, с которой работает художница, находится в арт-кластере Cube, прямо напротив Кремля, где выставок молодых петербургских авторов проходит больше, чем в самом Петербурге. Поэтому, покупаем билеты на «Сапсан» не только ради «блокбастеров» Третьяковки, но чтобы поддержать solo show «наших»: Данини, Дениса Прасолова и Matiush first. Fragment Gallery

Тверская улица, 3

до 19 июня

Эскиз скамьи-ларя-торшера для парадной столовой городской усадьбы Морозовых на Спиридоновке, архитектор Ф.О. Шехтель, 1893–1897 годы



«Эпоха модерна» Музей архитектуры празднует 160-летие архитектора Шехтеля выставкой «Эпоха модерна». Это попытка объять необъятное, то есть собрать в одном пространстве архитектурные эскизы, мебель, предметы интерьера, графику и афиши ар-нуво в отечественном изводе. Среди важных экспонатов: архитектурная графика Шехтеля, керамика и макет Казанского вокзала. Московские арт-критики утверждают, что «чистого» модерна показали недостаточно, больше внимания уделив неоготике, нерусскому и прочим «историческим» стилям, которые были в ходы на рубеже 19 и 20 веков. Советуем начинать погружение в мир московского модерна прямо с порога Ленинградского вокзала — по соседству с ним расположился Ярославский вокзал, созданный как раз Федором Шехтелем, чья творческая биография и трагическая судьба, кстати, достойна отдельной выставки, без всяких «эпохальных» контекстов. Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева

до 8 сентября

KOMAR & MELAMID Виталий Комар и Александр Меламид — как Дольче и Габбана российского искусства, проработали вместе около 30 лет (и в Союзе и в США) и создали очень веселое и саркастическое искусство. В 1974 году они организовали несанкционированную выставку художников-нонконформистов под открытым небом на пустырь в московском Беляево, которая закончилась не успев толком начаться — в истории осталась как «Бульдозерная».Тогда же в 70-е они вместе с Владимиром Паперным сочинили «Манифест соц.арта», так появился «соц арт» — постмодернисткий стиль, иронизирующий над языком официального искусства. Важная работа дуэта на выставке в ММОМА — «Выбор народа» 1994 года, придуманная на основе социологического опроса жителей 17 стран на тему «Самая желанная и нежеланная картина». По результатам исследования художники создали создана полотна, отвечающие представлениям о самом прекрасном и ужасном образе в искусстве для каждого народа. «Фоторобот» вкусовых предпочтений россиян такой: приятнее всего смотреть на пейзаж с лесом, голубым небом и рекой на фоне которого сидит Иисус, играют дети и медведь, а вот абстракцию в духе классиков русского авангарда сограждане на стену не повесят. ММОМА

Петровка, 25

до 20 мая