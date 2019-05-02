В Москву! Едем смотреть выставки Мунка, Бэкона, Репина и Пепперштейна
Среди причин поехать в Москву на майских праздниках, самая весомая — выставки. Крупные музеи привлекают очереди громкими именами: Мунк, Бэкон, Репин, а маленькие галереи — темами, превратившимися в мемы. «Собака.ru» собрала 10 выставок для длинных выходных: от «Лондонской школы» до Комара и Меламида, от архитектуры русского модерна до Ельцина, нарисованного в «пейнте».
Эдвард Мунк
«Крика» Мунка для современного искусства — как «гоголевская шинель» для русской литературы: картина повлияла на всех, от Энди Уорхола до Марины Абрамович. Поп-культура оприходовала образ в фильмах ужасов и даже эмодзи. У культовой картины, как и у «Черного квадрата» несколько живописных версий и множество графических вариаций, в Москве покажут рисунок 1883 года — это первый вариант «Крика». Само собой, наследие Мунка куда шире, благо московская выставка дает его оценить: привезли 60 живописных и 40 графических, в том числе поздние работы, бонусом — фотографии художника. Центр экспозиции расположился цикл картин «Фриз жизни», который он задумал как отражение всех аспектов человеческой жизни, куда кроме «Крика» входят «Танец жизни», «Поцелуй», «Пепел» и «Вампир», где загадочная рыжеволосая женщина то ли обнимает возлюбленного, то ли «пьет» его кровь.
Третьяковска галерея
Лаврушинский переулок, 12
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до 14 июля
Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа
С Фрэнсисом Бэконом в Петербурге знакомы — 4 года назад Эрмитаж показал его холсты в обрамлении искусства, которое британца вдохновляло — древнеегипетские артефакты, Рембрандт, Ван Гог. В Пушкинском выгоднее всего представлены его масштабные триптихи с биоморфными кошмарными существами в ярко-алом и лиловом оттенках. Люсьена Фрейда (кстати, внука Зигмунда Фрейда), судя по рунету, в России знают по изображениям полных спящих женщин, но на выставке толпа собирается у полотна с обнаженным мужчиной и портретом бывшей жены художника, нежно удушающей котика. Кроме имен, вынесенных в название, выставляют 8 британских авторов середины 20 века, условно объединенных термином «Лондонская школа», который придумал художник Р.Б. Китай. Что было у них общего? «Лондонцев» интересовала фигуративная живопись во время торжества абстракционизма, а в их работах вибрирует ощущение тревоги и уязвимости человеческой жизни после Второй мировой войны. Советуем приглядеться к Майклу Эндрюсу: идиллический портрет с дочерью во время купания напоминает сцену из мистического триллера — почти «Твин Пикс».
Пушкинский музей, основное здание
до 19 мая
Павел Пепперштейн
«Человек как рамка для ландшафта»
Павел Пепперштейн — главный мистификатор российской арт-сцены, который, кстати, придумал термин «совриск» для того, чтобы над ним издеваться. Слово вошло в обиход и используется неосведомленной публикой без всякой ироничной коннотации. Павел родился в семье московского концептуалиста Виктора Пивоварова и перенял у старшего поколения умение делать тотальные инсталляции и тонкую абсурдную графику. Сам он работает уже не с образами советской действительностью, а с массовой культурой и собственноручно созданными мифами. Выставка в «Гараже» — это альманах мифотворчества художника, и если большинство работ сложно расшифровать без чтения книг Пепперштейна (или хотя бы знакомства с его внушительным oeuvre), то две центральные инсталляции впечатляют сами по себе. В затемненном фантазийном мавзолее Павел кладет Ленина в хрустальный гроб рядом с красавицей-блондинкой, а зал заседания мировых лидеров оформляет флагами с пестрыми цветочными паттернами, как на типичных советских тканях для платьиц и халатов.
Музей современного искусства «Гараж»
до 2 июня
Илья Репин
К 175-летию со дня рождения Репина большую выставку анонсирует к осени Русский музей, а пока часть работ из его собрания гостит на юбилейной ретроспективе в Третьяковской галерее: 170 полотен и 130 графических листов из 35 частных и музейных коллекций разбиты на 14 залов по хронологическому и тематическому принципам. Наследие Репина «расчленили» на главы: «Академия художеств. 1864-1872», «Смех и танец. Энергия жизни», «Предчувствие революции. 1900-1910-е», «Судьба творческой личности» и так далее. Все хрестоматийные образы из учебников вроде «Не ждали» и «Бурлаки на Волге» в наличии, нет только картины «Иван Грозный и его сын» — в прошлом году ее повредил нетрезвый посетитель, которому на этой неделе дали 2,5 года колонии. Кроме российских столиц выставку покажут еще и в Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.
Новая Третьяковка на Крымском валу
билеты можно купить ТОЛЬКО в предпродаже на сайте музей
до 18 августа
Семен Файбисович
Ретроспектива
Не хватило «номерков» на Репина? В том же здании — ретроспектива Семена Файбисовича, большого ныне живущего художника, приуроченная к 70-летию. Выставка — летопись московской жизни от советских времен до наших дней бе прикрас: в понятной широкому кругу стилистике гиперреализма художник показывает бомжей, милиционеров, уснувших в метро работяг, жителей городских окраин, пьяниц и известных литераторов. В середине 90-х Файбисович живопись бросил и ушел в литературу, из визуального оставив только занятия фотографией, инсталляции и видео, но в нулевые опять вернулся к своему фирменному фотореализму. Видеоинсталляция 2001 года «Узел под соснами. Двойной сеанс» на выставке представлена наравне с холстами. Петербуржца может ущемить высказывание художника о нелюбви к Питеру из-за «казарменности организации городского пространства города», но лучше не ущемляться, а использовать поход на выставку как знакомство с «другой» Москвой, без лоска и блеска.
Новая Третьяковка на Крымском валу
до 28 июля
Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин
Ожидание персональной выставки Константина Сомова в Русском музее в этом году скрашиваем поездкой в Третьяковскую галерею, где хранится самая большая коллекция графики художника. Вместо ретроспективы к 150-летию — тройная экспозиция, где к Сомову добавили еще двух мирискусников — Сапунова и Судейкина, назвав всех троих «арлекинами». Этот персонаж итальянского народного театра, Commedia dell'arte, по мнению кураторов, стал не только героем работ, но и своеобразным альтер-эго всех трех художников. Все трое придумывали декорации и эскизы к спектаклям, занимались «дизайном» книг и афиш, хотя слова «дизайн» тогда еще не существовало, искали формы, сюжеты и стилистические приемы в прошлых эпохах.
Третьяковская галерея
до 19 мая
Данини
ДИСК (D:)
Петербургская художница и дива Наташа Данини стирает пыль с волшебного мира Windows 95–98: скрепочку-помощника, множащиеся окна, рисунки в «пейнте» и игру «сапер» она перемешивает с реалиями российской политики 90-х. Эстетика старой «винды» накладывается на образы, знакомые каждому россиянину: вот горящий в 1993 году Белый дом, а вот Ельцин говорит с экрана телевизора свое сакраментальное-предновогоднее «я устал, я ухожу». Выходит ностальгический пост-интернет с коврами, вышитыми Данини вручную, на которых шишкинские пейзажи живут в одной визуальной реальности с заставкой Windows. Галерея Fragment, с которой работает художница, находится в арт-кластере Cube, прямо напротив Кремля, где выставок молодых петербургских авторов проходит больше, чем в самом Петербурге. Поэтому, покупаем билеты на «Сапсан» не только ради «блокбастеров» Третьяковки, но чтобы поддержать solo show «наших»: Данини, Дениса Прасолова и Matiush first.
Fragment Gallery
Тверская улица, 3
до 19 июня
«Эпоха модерна»
Музей архитектуры празднует 160-летие архитектора Шехтеля выставкой «Эпоха модерна». Это попытка объять необъятное, то есть собрать в одном пространстве архитектурные эскизы, мебель, предметы интерьера, графику и афиши ар-нуво в отечественном изводе. Среди важных экспонатов: архитектурная графика Шехтеля, керамика и макет Казанского вокзала. Московские арт-критики утверждают, что «чистого» модерна показали недостаточно, больше внимания уделив неоготике, нерусскому и прочим «историческим» стилям, которые были в ходы на рубеже 19 и 20 веков. Советуем начинать погружение в мир московского модерна прямо с порога Ленинградского вокзала — по соседству с ним расположился Ярославский вокзал, созданный как раз Федором Шехтелем, чья творческая биография и трагическая судьба, кстати, достойна отдельной выставки, без всяких «эпохальных» контекстов.
Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева
до 8 сентября
KOMAR & MELAMID
Виталий Комар и Александр Меламид — как Дольче и Габбана российского искусства, проработали вместе около 30 лет (и в Союзе и в США) и создали очень веселое и саркастическое искусство. В 1974 году они организовали несанкционированную выставку художников-нонконформистов под открытым небом на пустырь в московском Беляево, которая закончилась не успев толком начаться — в истории осталась как «Бульдозерная».Тогда же в 70-е они вместе с Владимиром Паперным сочинили «Манифест соц.арта», так появился «соц арт» — постмодернисткий стиль, иронизирующий над языком официального искусства. Важная работа дуэта на выставке в ММОМА — «Выбор народа» 1994 года, придуманная на основе социологического опроса жителей 17 стран на тему «Самая желанная и нежеланная картина». По результатам исследования художники создали создана полотна, отвечающие представлениям о самом прекрасном и ужасном образе в искусстве для каждого народа. «Фоторобот» вкусовых предпочтений россиян такой: приятнее всего смотреть на пейзаж с лесом, голубым небом и рекой на фоне которого сидит Иисус, играют дети и медведь, а вот абстракцию в духе классиков русского авангарда сограждане на стену не повесят.
ММОМА
Петровка, 25
до 20 мая
История Интуриста в советском туристическом плакате. Из частных собраний
Плакаты Интуриста, которыми в Советский Союз прилекали зарубежных туристов — не только исторический артефакт, но и шедевры дизайна. Плакаты 30-х годов на первый взгляд не отличить от такой классики ар-деко, как рекламные постеры Адольфа Кассандра, создателя логотипа Yves Saint Laurent. Экспозиция состоит из плакатов, проспектов, листовок и брошюр 1930–1970х годов, нарисованных компанией для зарубежного зрителя, а также из предметов из фондов Музея Москвы — курортных фотографий и вещей советских путешественников 1960–1980х годов.
Музей Москвы
до 19 мая
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