Фестиваль «Принт имеет значение» — это 5 дней встреч и консультаций об авторской фотографии и обновляющийся ежедневно шоу-рум фото-принтов в пространстве «ФотоДепартамента» в «Бертгольд центре». Принт, который что-то значит, имеет ценность и его можно купить — принцип, который продвигает основатель и куратор «ФотоДепартамента» Надежда Шереметова. С 1 по 5 мая с 12:00 по 20:00 читальный зал и магазин превратится в выставку фотографий, где работы актуальных авторов смешают с единичными черно-белыми отпечатками классиков петербургской фотографии, а доступные по цене тиражные принты встанут рядом с дорогими фотообъекты с ограниченным тиражом и международными ценами.

Для профессионалов: фотографов, дизайнеров интерьеров, лайфстайл-блогеров, кураторов и коллекционеров пройдут специальные встречи, куда можно попасть по регистрации.

1 мая 12:00–18:00

Консультации для фотографов по качеству, тиражам и стоимости отпечатков, а также о перспективах на арт-рынке. ​На встречу нужно принести до 10 отпечатков (до размера 40х50 см) в печатном качестве, которое, по мнению автора, отвечает продаже принта на арт-рынке.

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3 и 5 мая 11:00 –12:00

Встреча для дизайнеров интерьеров

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2 и 4 мая 11:00–12:00

Встреча для коллекционеров, кураторов и галеристов

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3 и 4 мая 14:00–15:00

Встреча для лайк-стайл блогеров

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Фестиваль «Принт имеет значение»

ФотоДепартамент / Гражданская ул., 13-15

1–5 мая