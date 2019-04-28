В Музее Академии художеств открылась выставка работ зодчего Спаса на Крови Альфреда Парланда
В Музее Академии художеств в Петербурге открылась выставка, посвященная создателю уникального памятника архитектуры — Спаса на Крови — Альфреда Парланда. Организаторы экспозиции, в которой представлены акварельные рисунки, архитектурные проекты, предметы мебели и портреты петербургского мастера, отмечают, что его имя было незаслуженно забыто долгие годы. «Впервые Парланд» — первая выставка в России, полностью посвященная жизни зодчего.
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Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
В экспозиции выставки, представленной посетителям в Музее Академии художеств, покажут научные труды, созданные Альфредом Парландом и не потерявшие свою актуальность по сей день — это акварельные рисунки из фондов музея при Академии художеств и Музея истории религии, архитектурные планы из фондов петербургских музеев, по которым были построены десятки зданий по всей Российской империи, в том числе и знаменитый петербургский храм Спас на Крови.
Также будут представлены документы, свидетельствующие о разных этапах становления зодчего, из Российского государственного исторического архива и свидетельство о смерти архитектора из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Впервые широкой публике будут показаны портреты и предметы мебели из частных коллекций родственников блестящего архитектора, педагога, археолога, Альфреда Александровича Парланда.
Выставка стала первой в России, полностью посвященной жизни и творчеству подлинного художника архитектуры, реализовавшего себя в разных областях. Выставка открыта с 25 апреля по 25 мая в Екатерининском зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.
Альфред Александрович Парланд — русский архитектор, педагог и археолог, родился в 1842 году в семье купца. Учился архитектуре в Императорской Академии Художеств. Сразу после выпуска ему поручили сооружение церкви Воскресения Христова в Троицко-Сергиевской пустыни в византийском стиле. Известность Парланду принесла работа над собором Воскресения Христова «на крови» — они начались в 1883 году и закончились только в 1907 году. Проект выполнен в «русском стиле» с подражанием собору Василия Блаженного в Москве. Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью. Высота девятиглавого храма — 81 м, вместимость — до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры.
Напомним, в 2017 году храм Спаса на Крови начали реставрировать. Стоимость первого этапа, восстановления несущих конструкций, оценили в 38,4 млн рублей, из них почти 6,5 млн — из внебюджетных средств. По условиям второго тендера, победитель должен провести реставрационные работы в центральной части здания, отремонтировать кровлю и купола.
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