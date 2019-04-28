В Музее Академии художеств открылась выставка работ зодчего Спаса на Крови Альфреда Парланда

В Музее Академии художеств в Петербурге открылась выставка, посвященная создателю уникального памятника архитектуры — Спаса на Крови — Альфреда Парланда. Организаторы экспозиции, в которой представлены акварельные рисунки, архитектурные проекты, предметы мебели и портреты петербургского мастера, отмечают, что его имя было незаслуженно забыто долгие годы. «Впервые Парланд» — первая выставка в России, полностью посвященная жизни зодчего.

В экспозиции выставки, представленной посетителям в Музее Академии художеств, покажут научные труды, созданные Альфредом Парландом и не потерявшие свою актуальность по сей день — это акварельные рисунки из фондов музея при Академии художеств и Музея истории религии, архитектурные планы из фондов петербургских музеев, по которым были построены десятки зданий по всей Российской империи, в том числе и знаменитый петербургский храм Спас на Крови.

Также будут представлены документы, свидетельствующие о разных этапах становления зодчего, из Российского государственного исторического архива и свидетельство о смерти архитектора из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Впервые широкой публике будут показаны портреты и предметы мебели из частных коллекций родственников блестящего архитектора, педагога, археолога, Альфреда Александровича Парланда.

Выставка стала первой в России, полностью посвященной жизни и творчеству подлинного художника архитектуры, реализовавшего себя в разных областях. Выставка открыта с 25 апреля по 25 мая в Екатерининском зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.