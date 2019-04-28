В «Планетарии №1» покажут медиа-арт молодых художников в рамках проекта «Эпизод»

В ночь с 29 апреля по 30 апреля на площадках «Планетария №1» и «Люмьер-холла» покажут аудио-визуальные перформансов художников петербургской сцены «Эпизод Local» — второе событие проекта«Эпизод».

Команда проекта объявила об открытии приема заявок среди молодых художников. Зрители увидят работы, отобранные куратором проекта «Эпизод» и преподавателем в области новых медиа Ильдаром Якубовым зрители увидят 29 апреля. Например, под куполом «Планетария» покажут панорамную проекцию на 360 градусов о многомерности трансформаций человека в современном мире от берлинских художников Станислава Глазова, Валентина Цзина и Натальи Голубенко. Художник Дмитрий Морозов представит работу DDoS Face Traffic, которая предлагает поразмышлять о кибербезопасности и виртуальных идентичностях в эпоху тотального машинного наблюдения.

Участники: Андрей Чугунов «Тотальный Толстой», Валерия Финкельштейн, Арсений Щедрин, Денис Дерябин и Евгений Антонов «Classic Electric», Элина Зазуля, Мария Мощенская, Артем Ревозян «I Feel It», Андрей Рылов «Some Fish».

«Эпизод» —это серия ивентов, сочетающих работы медиахудожников и выступления музыкантов в диапазоне от кумира миллениалов Kedr Livansky до легендарных французских электронщиков Deep Forest.

«Эпизод Local»

29 апреля 21:00 — 30 апреля 02:00

наб. Обводного канала, 74 (Планетарий №1 и Люмьер-Холл)

Билеты