Бесплатные кинопоказы и истории создания картин: в Петербурге пройдет выставка «Ленфильма»
В Петербурге пройдет выставка, посвященная дню рождения «Ленфильма» — она расскажет про творцов киностудии, ее фильмы и историю. Гостей ждут бесплатные кинопоказы (каждый день — с утра до вечера), декорационные экспозиции, а по субботам — творческие встречи с кинематографистами, которые расскажут о секретах своих профессиях и работе в кино.
На выставке расположится шесть стендов, созданных на «Ленфильме» декораторами и бутафорами студии. Они посвящены картинам: «Три дня до весны», «Полосатый рейс», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Гамлет», «Небесный тихоход».
Актер Вячеслав Коробицин, который снимался в ленфильмовской картине «Развод по собственному желанию», озвучил аудиогид по выставке.
Мероприятие будет проходить с 26 апреля по 26 мая в ТРЦ «Галерея».
Ранее «Собака.ru» сообщала, что 25 марта петербургский «Ленфильм» начинает производство новой кинокартины «Этаж» («Золотые соседи»). Съемочная команда приедет в Ботанический сад, чтобы разбить традиционную тарелку, которая ознаменует старт проекта.
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