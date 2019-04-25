Бесплатные кинопоказы и истории создания картин: в Петербурге пройдет выставка «Ленфильма»

В Петербурге пройдет выставка, посвященная дню рождения «Ленфильма» — она расскажет про творцов киностудии, ее фильмы и историю. Гостей ждут бесплатные кинопоказы (каждый день — с утра до вечера), декорационные экспозиции, а по субботам — творческие встречи с кинематографистами, которые расскажут о секретах своих профессиях и работе в кино.

На выставке расположится шесть стендов, созданных на «Ленфильме» декораторами и бутафорами студии. Они посвящены картинам: «Три дня до весны», «Полосатый рейс», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Гамлет», «Небесный тихоход».