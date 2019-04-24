Библиотека книжной графики во дворах на 7-ой Красноармейской делает неожиданно крепкие выставки в диапазоне от литографии американских представителей поп-арта до перформансов группы «Север 7». 26 апреля в скромном выставочном зале — вернисаж достойный эрмитажного «Кабинета книги художника» — покажут тиражную графику Альберто Джакометти, Фернана Леже и Мориса Утрилло, Марка Шагала, Альбера Марке с образами Парижа. Книги и графические листы для выставки предоставил математик, альпинист и собиратель livre d’artiste Марк Башмаков, который часть своей коллекции роскошно оформленных художниками изданий подарил Эрмитажу.

Livre d'artiste («книга художника») — тип издания, появившийся на рубеже XIX и XX веков. Такие книги заказывают крупным художникам, они иллюстрированы оригинальными эстампами (офорты, литографию, ксилографию и т.д), для печати часто используют рукотворную бумагу. Издание выходит строго ограниченным тиражом.

«Париж в книге художника»

Библиотека книжной графики

7-я Красноармейская, дом 30

26 апреля–11 мая