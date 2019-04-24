Музей Набокова на Большой Морской объявил дату открытия

Музей Владимира Набокова на Большой Морской, 47 объявил о том, что его двери откроются 29 апреля. Руководство особняка объяснило «Собака.ru», что дом закрывали только на время ремонтных работ.

«Музей был закрыт для посетителей 26 марта 2019 года в связи с ремонтными работами, которые были начаты администрацией района без уведомления Университета. Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить» — рассказали в музее.

Теперь руководство Санкт-Петербургского университета договорилось с районной администрации об установлении таких сроков ремонта, чтобы особняк Владимира Набокова открылся для посетителей в ближайшие дни.

Напомним, что 22 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения писателя Владимира Набокова. Большую часть своей жизни он провел не в России, но всего один дом называл своим – это особняк на Большой Морской, 47, который до революции принадлежал его семье целиком. С 1999 года там находится музей, однако меньше, чем за месяц до памятной даты, он прекратил работу на неопределенный срок. Из-за этого оказалась под вопросом судьба наследства единственного сына писателя – 300 коробок с письмами, личными вещами и книгами. «Собака.ru» разобралась в ситуации.