На трех этажах завода «Степан Разин» покажут молодых петербургских художников

24 апреля на трех этажах бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина открывается групповая выставка двух десятков молодых петербургских художников под названием «ЛЭВЭЛС». Выставка покажет, как классическая скульптура, академическая живопись, инсталляция и видео-арт взаимодействуют друг с другом в индустриальном пространстве XIX века. Территория уже опробована для арт-интервенций фестивалем Gamma, который несколько лет проходит на заводе. Во время рейва внутри и снаружи бывших цехов показывают медиа-инсталляции и стрит-арт работы в рамках программы «Артификация». Куратор проекта «ЛЭВЭЛС» Мария Колотовкина помогала команде m division с организацией выставок на рейвах, но считает, что искусство лучше смотреть вне техно-вечеринок, где оно рискует стать частью декораций. Кстати, арт-группа «Эс.Ка.Эм», которую Мария пригласила в проект показывали свою инсталляцию «Трава» на прошлогоднем Gamma.

Среди участников: скульпторы из Академии Художество Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова, которые недавно закончили работу для инсталляции Александра Сокурова «Блудный сын», которая будет показана на Венецианской биеннале. Работы художников Арсения Нефедова, Георгия Хазанкина, Егора Щаблыкина, Веры Трофимовой (тоже из Академии художеств) год назад показывали на выставке «Преодоление» в «Манеже».

Участники выставки «ЛЭВЭЛС»: Андрей Андреев, Анна Андржиевская, Мария Александрова, Лиза Бобкова, Виктория Бондарева, Владимир Бродарский, Катерина Веселовская, Владмимир Винников, Антон Виноградов, Анна Гнидовская, Олеся Гонсеровская, Алексей Грибель, Александра Грек, Тата Гориан, Артур Джаруллаев, Дмитрий Жеравов, Иван Зубарев, Вероника Ивашкевич, Александра Казаковцева, Сергей Колосов, Илья Крейдун, Егор Лаптарев, Анна Мартыненко, Арсений Нефедов, Александра Оминина, Полина Орлова, Екатерина Пильникова, Василисса Саврасова, Максим Сергеев, Екатерина Соколовская, Наталья Тихонова, Вера Трофимова, Георгий Хазанкин, Егор Шаблыкин, Иван Шилов, Арт-группировка "ЛГ", KGBgroup, арт-группа "Эс.Ка.Эм"

Мероприятие организованно в рамках программы “Кураторские исследования» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ при поддержке Smolny College. Событие организовано при поддержке команды Gamma Festival

«ЛЭВЭЛС»

Курляндская улица, 48

4 апреля-4 мая