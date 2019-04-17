В июле в «Манеже» покажут ретроспективу группы AES+F

В конце июля петербургский «Манеж» совместно с московской галереей «Триумф» покажет ретроспективную выставку группы AES+F, — одной из самых успешных, в том числе коммерчески, арт-групп страны. AES+F четыре раза представляли Россию на Венецианской биеннале и провели более 100 персональных выставок по всему миру. В Петербург привезут не только их знаменитые масштабные видео и фотографические полотна, но еще и скульптуру. Выставка визуально изменит экспозиционное пространство внутри Манежа и преобразует городскую среду вокруг него: образы AES+F появятся также на историческом фасаде здания. Среди работ на выставке анонсирован видео-проект Inverso Mundus (интерпретация средневекового карнавала), который был впервые продемонстрирован на Венецианской биеннале в 2015 году.

Группа AES+F существует с 1987 года, название группы образовано по инициалам её постоянных участников — Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича и Евгения Святского. С 1995 года к группе присоединился фотограф Владимир Фридкес; её название увеличилось на одну букву: «АЕС+Ф» (AES+F). Участники AES+F работают в жанре инсталляции, фотографии, видео, скульптуры и создают провокационные картины-эпопеи современного мира, поднимая темы общества потребления и виртуальной реальности, а также актуалиризируют классические живописные, мифологические и исторически сюжеты.

Персональной выставки группы в Петербурге не было с 2007 года, когда их работы показывал в Мраморном дворце Русский музей.