Знакомьтесь: молодые петербургские художники за которыми надо следить (а лучше коллекционировать)

Этих новых художников из Петербурга уже заметили галеристы. Значит, вам пора начать за ними следить (а лучше коллекционировать!). Бунт четырнадцати. Они получили академическое образование, при этом скрещивают новые медиа со старыми, делают инсталляции для рейвов, перформансы для БДТ и графику с лего-человечками. Новейшая классификация молодых и многобещающих петербургской арт-сцены: кто есть кто, что думают эксперты и (главное) где купить работы.