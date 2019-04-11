Знакомьтесь: молодые петербургские художники за которыми надо следить (а лучше коллекционировать)
Этих новых художников из Петербурга уже заметили галеристы. Значит, вам пора начать за ними следить (а лучше коллекционировать!). Бунт четырнадцати. Они получили академическое образование, при этом скрещивают новые медиа со старыми, делают инсталляции для рейвов, перформансы для БДТ и графику с лего-человечками. Новейшая классификация молодых и многобещающих петербургской арт-сцены: кто есть кто, что думают эксперты и (главное) где купить работы.
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На Марине: жакет и юбка Belka Fashion, футболка Burberry (ДЛТ), цепь с кулоном и браслет Tous. На Егоре: рубашка и майка Helmut Lang, брюки Acne Studios (все — ДЛТ)
Новые графики
Графический факультет Академии художеств исправно поставляет арт-героев: самый медийный — бунтарь Леонид Цхэ, а за ним идет уже новая поросль.
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Андрей Андреев. «Акт». Смешанная техника
Андрей Андреев
Смятые в «жвачку» цветные холсты Андрея показывала MIZK Gallery в новом московском галерейном кластере Cube — амбициозном проекте швейцарского коллекционера и российских арт-менеджеров. Музейная история у Андрея в наличии: на выставке «Гротеск. Радикальная текучесть» в МИСП «жвачки» соседствовали со второй звездой московского концептуализма после Ильи Кабакова Виктором Пивоваровым и экспонентом нынешней Венецианской биеннале Шишкиным-Хокусаем.
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Matiush first
Матиуш Первый, или Matiush first, — маленький король из сказки Януша Корчака, а еще псевдоним студентки кафедры графики Валерии Кузнецовой. Художница вдохновляется цветами и текстурами Дэвида Хокни, самого дорогого современного художника, и эстетикой японской графики. Кстати, работы Matiush first хорошо продавались на прошлогодней ярмарке современного искусства Cosmoscow — единственной приличной в стране.
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Татьяна Черномордова
Татьяна обработала доски по иконописной технологии и копирует на них пейзажи с картин старых мастеров, добавляя фигуры своих друзей в образах Венеры или святого Себастьяна. Если собирать Тициана и Леонардо вам не по карману, то аллюзии на тему без сомнительного постмодернистского душка — остроумный выход из положения.
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Павел Герасименко
Арт-критик
Советую петербургским галеристам и коллекционерам внимательно следить за тем, что делает Татьяна, пока ее не перехватили москвичи. Она обладает важным для современного художника свойством: у нее есть собственный мир, который со временем превратится в собственную мифологию
Марина Стахиева
Мем-графику с лего-человечками, подписанную Loving guys. It happened, дарите любителям выставок лего-арта в торговом центре. Для тех, кому ближе смычка искусства и моды, у Марины есть глитчевые шейные платки (почти Balenciaga!) с римскими достопримечательностями. Первый тираж главный знаток дворцовых переворотов историк Евгений Анисимов купил прямо во время семестрового студенческого просмотра в академии.
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Егор Щаблыкин
Егора Щаблыкина интересует эстетика обыденности, которую он отражает в своих работах: выкопанные и брошенные детские качели, палатка с вещевого рынка, мясные ларьки с реверансом в сторону Бэкона и Сутина. Эту серию Егор не зря назвал по-довлатовски — «Заповедник». Как и Сергей Донатович, детали российской действительности автор подмечает в окрестностях поселка Пушкинские Горы.
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Сeмен михайловский
Ректор академии художеств, комиссар павильона россии на венецианской биеннале
Егора и Веру наряду с еще четырьмя выпускниками и студентами академии мы привлекли помогать Александру Шишкину-Хокусаю в работе над проектом для Венецианской биеннале в этом году.
Вера Трофимова
В споре физиков и лириков Вера держит нейтралитет: скрещивает личные переживания и размышления о квантовой физике в абстрактных объектах из оргстекла и цветных нитей. Биоморфные объекты впишутся в безликий коридор бизнес-центра или в интерьер загородного дома среди карельских мхов.
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Мультимедиа-ниндзя
Инсталляции для рейва, световое шоу, аудио+видео, скульптура и текстиль — эти ребята умеют все.
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На Анастасии: жакет-рубашка и юбка Calvin Klein (Calvin Klein), кольца Tous
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Проект T.R.A.V.A. для рейва Gamma выполнен арт-группой «Эс.Ка.Эм.», где кроме Анастасии трудятся Стефания Янковская и Маргарита Анохина. Куратор — Александра Оминина.
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Арт-объект создан Настей Колесник под бережным руководством доцента кафедры текстиля Александры Омининой.
Анастасия Колесник
Анастасия с арт-группой «Эс.Ка.Эм.» вырастила пост-апокалиптическую траву из мягких труб для рейва Gamma на заводе «Степан Разин». Под кураторством Кати Бочавар собрала инсталляцию из стеклянных сосудов прямо в Доме-музее Шаляпина на групповой выставке «Шаляпин. ХМАТ». С малой формой все в порядке: выбор редакции — объект под нашим условным названием «вытекающий мозг».
Лиза Савина
Куратор
У большинства молодых художников воля к искусству никак не выражается. Настя интересна тем, что она умеет принимать решение, видит пространство, а форма у нее идет под руку с содержанием.
Никита Селезнев
Из бетона, глины, аудио и видео красавец скульптор Никита слепил трогательную выставку «Мой зеленый крокодил» в галерее Navicula Artis. Повествование о рождении и жизни маленького крокодильчика сопровождалось кураторским текстом в виде HTML-кода. Бетонные блоки со ссылками на классическую пластику смело затянуты грубыми оранжевыми лентами — находка для современной виллы Боргезе.
nikita-seleznev.com
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Александр и Михаил Андреевы. Инсталляция «Форма пустоты»
Братья Андреевы
Александр и Михаил окончили Академию имени Штиглица, где освоили работу со стеклом и металлом, а теперь создают световые перформансы совместно с командой CLD на второй сцене БДТ в проекте Веры Мартынов To stage per forma. Зал деревянного Каменноостровского театра близнецы разметили гипнотическими кругами, а ярусы залили синим в оттенке Ива Кляйна.
Петербургское бедное
Гравюра на линолеуме, реди-мейды, искусство из отходов производства: петербургские художники не боятся честной бедности.
Александра Гарт
Печальные новостройки с городских окраин, зябнущих голубей и прочее «петербургское бедное» Саша умеет облечь в изящную форму черно-белого графического листа. Линогравюра скоро снова войдет в моду — если уж напускать художественного «мрачняка» в гостиную или спальню, то делать это со вкусом и небанально.
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Б. Морская ул., 45
Василий Ануфриев
Когда детали оформления храма испортили при отливке, Василий не растерялся: производственный брак превратился в серию реди-мейдов «Архаика», которую уже приобрел в коллекцию художник Виталий Пушницкий. Студент Академии имени Штиглица пускает в дело даже крупы — для объектов «Венера гречневая» из гречки и «Геркулес» из геркулеса.
Железные леди
Долой гендерные стереотипы — девушки любят металл.
Лиза Бобкова
Лиза — выпускница кафедры художественного металла «Мухи» — ищет новые применения золоту и серебру в современном искусстве. Например, золотит обломки советских станков и отстрелянные гильзы. На смену ювелирному китчу приходит минимализм из драгметаллов: наш выбор — «ржавый» уголок типичной белоснежной contemporary art галереи. Между прочим, отлит из чистого серебра высшей пробы.
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На создание стальной кольчуги для алтайских валунов ушло 12 тысяч дисков и 48 тысяч колец, а также 12 листов полированной нержавеющей стали и 1,5 километра проволоки.
Катерина Веселовская
Алтайский природный заповедник заказал студентке «Мухи» site-specific инсталляцию — кольчугу для таежных валунов. Катерина вдохновлялась сказаниями о шаманах: ее «доспехи» не только украшение, но и оберег. Блеск стальной чешуи органично сливается со скалистой местностью — ландшафтным дизайнерам и хозяевам загородных резиденций у залива на заметку.
Благодарим Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица и лично Александру Оминину за помощь в организации съемки.
фото: архивы пресс-служб
стиль: Эльмира Тулебаева
визаж и прически: Алена Кондратьева
ассистент стилиста: Ольга Клименко.
продюсер: Ирена Азаркевич.
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