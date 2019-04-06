Эрмитаж запустил образовательную Академию — в ней можно бесплатно изучать искусство
Государственный Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание, созданное на основе коллекций материалов Эрмитажа, дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности.
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Парад Лейб-гвардии Павловского полка, 1839 г. Из собрания Государственного Эрмитажа
Новый просветительский интернет-проект Эрмитажа обращен к широкой аудитории любителей искусства. Каждая тема посвящена одному периоду в истории искусства, художественному стилю или истории Эрмитажа и объединяет разные материалы и экспонаты. Материалы — это весь контент ресурса в разных форматах: курсы, статьи, видеоматериалы, PDF-файлы, сюжеты сайта «В фокусе».
Сейчас на сайте «Эрмитажной Академии» представлено более 100 бесплатных текстов и видео по истории и искусству. Материалы сгруппированы по темам — «Искусство Италии», «Жилые покои главной императорской резиденции», «Искусство стеклоделия», «Удивительные механизмы», «Скифский мир», «Историю Эрмитажа, его зданий и коллекций», «Искусство Фландрии», «При дворе российских императоров», «Стиль ампир» и «Российская Императорская гвардия».
Каждый день на сайте проекта обновляется «Тема дня» — с соответствующим материалом и приведенной к нему цитатой из произведения литературы. Программа также предлагает пользователям выставки, которые можно увидеть онлайн или в стенах музея, и начать с просвещение с наиболее интересующей темой. Материалы можно сортировать по ключевым словам, а самую коллекцию «Эрмитажной Академии» обещают пополнять каждый месяц.
Михаил Пиотровский
Директор музея должен быть человеком очень авторитетным и авторитет заработать своими научными трудами. Директор должен быть интеллигентным и при этом иметь право сказать: «Да отстаньте, я лучше знаю, я член Академии наук». Причем сказать он это может и внутри музея, и власти. И весь деспотизм сводится на нет вот этим постулатом — «пока я здесь, я лучше знаю». Директор должен легко менять свою точку зрения под воздействием убедительных аргументов — я вот это регулярно делаю, потому что у меня нет комплекса неполноценности. И, конечно, нужно искать везде и во всем альтернативные варианты, стимулировать выработку свежих идей.
У меня ненормированный рабочий день, по крайней мере, так написано в моей должностной инструкции и в моем контракте. Поэтому я работаю всегда и сплю как минимум с двумя телефонами. Я могу поставить их на беззвучный режим днем, чтобы звонок не помешал важным переговорам, но точно не перед сном. Ведь ночью может произойти все что угодно: могут снимать руферов с крыши Эрмитажа, могут столкнуться машины на Дворцовой площади. Я всегда должен быть информирован о любых возможных чрезвычайных ситуациях. И я не разделяю такие вещи, как работа и дом. Это привычка многих «эрмитажников»: для нас музей тоже дом.
Напомним, в Эрмитаж могут привезти копию «Тайной вечери», написанную Леонардо Да Винчи вместе с его учеником. «Мы очень надеемся привезти из Ватикана в Петербург большой картон, копию «Тайной вечери», который делали Мельци и да Винчи. И, возможно, сможем показать деревянную скульптуру ангела по рисункам Леонардо, которая находится в частном собрании в Италии», — рассказал Михаил Пиотровский в эксклюзивном интервью «Собака.ru».
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