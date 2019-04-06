Эрмитаж запустил образовательную Академию — в ней можно бесплатно изучать искусство

Из интервью «Собака.ru»:

Директор музея должен быть человеком очень авторитетным и авторитет заработать своими научными трудами. Директор должен быть интеллигентным и при этом иметь право сказать: «Да отстаньте, я лучше знаю, я член Академии наук». Причем сказать он это может и внутри музея, и власти. И весь деспотизм сводится на нет вот этим постулатом — «пока я здесь, я лучше знаю». Директор должен легко менять свою точку зрения под воздействием убедительных аргументов — я вот это регулярно делаю, потому что у меня нет комплекса неполноценности. И, конечно, нужно искать везде и во всем альтернативные варианты, стимулировать выработку свежих идей.

У меня ненормированный рабочий день, по крайней мере, так написано в моей должностной инструкции и в моем контракте. Поэтому я работаю всегда и сплю как минимум с двумя телефонами. Я могу поставить их на беззвучный режим днем, чтобы звонок не помешал важным переговорам, но точно не перед сном. Ведь ночью может произойти все что угодно: могут снимать руферов с крыши Эрмитажа, могут столкнуться машины на Дворцовой площади. Я всегда должен быть информирован о любых возможных чрезвычайных ситуациях. И я не разделяю такие вещи, как работа и дом. Это привычка многих «эрмитажников»: для нас музей тоже дом.