Во дворе Эрмитажа установят новый арт-объект — семиметровую женскую голову

Уже в начале октября в Большом дворе Зимнего дворца появится новый арт-объект. Возле Государственного Эрмитажа установят семиметровую женскую голову. Скульптура авторства испанского художника Жауме Пленсы «Карлота» станет второй в России — восьмиметровая работа Пленсы выставлена в квартале Москва-Сити.

Монументальная скульптура «Карлота» представляет собой женскую семиметровую голову, созданную с эффектом обмана зрения — издалека она представляется смотрящему объемной и практически круглой по форме, однако при близком рассмотрении становится практически плоской. Созданная в 2017 года «Карлота» стала одним из самых заметных объектов на ярмарке искусства Арт Базель в Гонконге. Петербургский Эрмитаж скульптура посетит в рамках проекта «Скульптура во дворе».

Испанский художник Жауме Пленсы создает медитативныне образы в виде человеческих фигур в различных городах мира — так, работу «Джулия», также представляющую собой масштабное изображение девушки, можно увидеть в Мадриде. Лейтмотив творчества Пленсы — «человек, обнимающий дерево жизни» — художник представляет как «автопортрет, но без бороды». Иногда его скульптуры полностью состоят из букв — так, в работах из бронзы «The hearts of trees» (Сердца деревьев) из букв слагаются имена знаменитых композиторов. Монументальные работы можно встретить в Чикаго, Лондоне, Барселоне, Токио.

«Идея древа жизни уходит корнями в исследования средневековых алхимиков, которые считали, что после смерти человек соединяется с универсумом при помощи космического дерева, вырастающего из его мертвого тела», — рассказал художник об одном из главенствующих образов в его творчестве.