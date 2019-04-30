Почему откровенная выставка Сесиль Плезанс в Эрарте рассуждает о свободе

В своих работах парижанка Сесиль Плезанс, чья известность началась с серии «Барби», на которую художницу вдохновили постановочные кадры Хельмута Ньютона с обнаженными женщинами, исследует ролевые игры общества.

Новобрачная, 2016

Люди всю жизнь стремятся играть. Девочкам покупают куклу Барби — имитацию половозрелой гламурной дивы. Их продают в комплекте со всевозможными нарядами, аксессуарами, домами, машинами, яхтами и красивыми Кенами, которые обрамляют Барби-картинку, и предлагают сыграть в «дольче вита». В результате взрослая жизнь предстает миром исключительно потребления, где счастье измеряется количеством денег и уровнем комфорта, а сами дети становятся такими же Барби. В работах Сесиль Плезанс куклы живут человеческой жизнью, только до конца не ясно, куклы ли это.

Новобрачные, 2018

Кукольный цикл работ Сесиль наглядно иллюстрирует тезис о том, что люди становятся теми, кем их запрограммировали быть. Однако, художница тут же показывает другую серию, на этот раз представляющих собой голограммы. Эта форма выбрана ею не случайно — она напоминает о существовании разных ракурсов: сначала зритель при первом беглом взгляде видит один план, и он может разительно отличаться от того, что «выплывет» на ней потом. Многие привыкли встречать «по одежке» и не замечать, что «король-то голый»: так всем удобней и ничто не сбивает нас с толку. Всех устраивает привычная жизнь-спектакль, ведь намного проще исполнять бессознательно свою роль «на автопилоте», чем отвечать на вызовы по ситуации, не зная, к чему это может привести.

Ольга в образе Папы Римского, 2018

Ханна в парандже, 2018

Любой психолог, включая такого специалиста по «играм, в которые играют люди» и «людям, которые играют в игры», как Эрик Берн, скажет, что подобная форма поведения отличаются на фоне остальных двумя элементами: скрытостью маневров, которые ведут к предполагаемому исходу, и ожиданием вознаграждения в конце. Человек тем свободнее, чем более он автономен, то есть способен к восприимчивости, спонтанности и близости, иными словами, чем меньше он играет, потому что свободой считается достижение такой степени контроля над собой, что все виды поведения становятся для него делом личного выбора, подчиненного лишь его воле, а не шаблонам, унаследованным от его рода или навязанным ему обществом.

«Папа руж» (Папа Римский в красном), 2018

Парик, 2018

Тема секса для вторых ракурсов голограмм выбрана Сесиль Плейзанс тоже не случайно: ведь часто считают, что на самом деле человек такой, какой он в сексе, где тоже исполняет роли, но, по крайней мере, это роли, которые соответствуют его натуре. Некоторые находят работы Сесиль эпатажными, но этого не заложено в их замысле. Художник скорее предлагает сыграть вместе с ней свободно и в открытую, а для начала просто допустить многозначность и не осуждать непривычное.