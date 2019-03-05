Анна Харченко, сумка, которую можно использовать как кашпо для растений, сделана из обрезков кожи

Что такое recycle art? Как делать сумки, платья и мебель из полиэтиленовых пакетов, старых тканей и гофрокартона?

8 марта в Петербурге открывается выставка «RECYCLED ART: мода, дизайн, арт в современной российской культуре», где зрителям покажут работы российских дизайнеров и художников, которые работают с вторичной переработкой. Популярное в Европе и США движение только набирает популярность в России. Цель выставки — рассказать как прямо сейчас российские дизайнеры делают мебель из старых индонезийских лодок (бренд LikeLodka) или панно из старой одежды как художница Юлия Третьякова.

«Я взяла первый загрязнитель на нашей планете: пластиковые пакеты — и переработала их в серию уникальных функциональных объектов: дождевик, зонтик, рюкзак, сумка, горшок для растения. Своей работой я утверждаю, что переработанный мусор является альтернативным материалом для будущего» — рассказывает Дизайнер бренд Plasticdoom Галина Ларина. Дизайнер Анна Харченко делает кожаные многофункциональные сумки-кашпо и мечтает о времени, когда отходов не будет вообще и «мы, как природа, начнем использовать только необходимое количество материалов, реализуя полный цикл их обращения».

Кроме того на выставке зрители увидят предметы интерьера из гофрокартона от бренда Cartonkus, ожерелья из переработанного пластика Тины Хмельницкой, вечерние платья из меди и эко-ткани от Любови Тумановой и другие решения для экологически чистого будущего страны.

Инициатор выставки Museum of Contemporary Culture of Russia — международный выставочный проект и школа, основная цель которых знакомство с основными тенденциями современной российской культуры.

Исторический парк «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в России с пространствами в 19 городах от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Москвы до Якутска.

RECYCLED ART: мода, дизайн, арт в современной российской культуре

08-22 марта 2019

Площадка: мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», ул. Бассейная, 32

вход свободный