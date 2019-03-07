Длинные выходные — шанс посмотреть выставки, которые вы откладывали «на потом». К тому же 8 марта вход в Эрмитаж будет бесплатным для всех, а в «Росфото», Русский музей (Мраморный дворец) и еще 5 музеев — для женщин. Выставки — новая альтернатива застолью с мимозой и «мимозой», а также сжиганию чучел и поеданию блинов (с лопаты) в городских парках и садах. Выбрали для вас 13 нескучных выставок, на которых можно наслаждаться искусством итальянского Возрождения, смотреть петербургский совриск в бункере или просто обсыпаться блестками под группу ABBA на выставке про Студию 54.

Благовещение (верхняя часть полиптиха Св. Антония), Национальная галерея Умбрии, Перуджа

Пьеро делла Франческа. Монарх живописи

Последний шанс увидеть работы мэтра итальянского ренессанса, который открыл законы перспективы в живописи. Работ делла Франческа нет ни в одном российском музее, а многие его шедевры хранятся в маленьких итальянских городах. Например, фрагмент гипнотического полиптиха «Благовещение», которым явно вдохновлялся Рене Магритт, приехал в Петербург из Перуджи. Выставка работает до понедельника и скорее всего в ближайшие 100 лет монарха живописи мы в России не увидим. Государственный эрмитаж

до 11 марта

Платки и шали в России XVIII–XXI веков

В этом году Gucci пропагандируют babushka-style, а Демна Гвасалия сшил платье из павловопосадского платка. Самое время погрузится в контекст поглубже, благо выставка в Русском музее, где показывают 600 редких платков и шалей работает до понедельника. Все тенденции сезона, оказывается, лежали в музейных запасниках: советский поп-арт, цветочное безумие и ручная вышивка золотом. Вечером обязательно пройдите тест (очень смешной!) на знание русской платочно-палантинной истории. Русский музей

до 11 марта

«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве Иллюзии искусства и искусство иллюзий — Эрмитаж раскрывает секреты художников, которые с древности обманывали зрителя: маскировали дерево под бронзу и выдавали фарфоровые овощи за настоящие. На примере 700 вещей из музейной коллекции кураторы объясняют как создается иллюзия объема, как близкое становится далеким, а нарисованные насекомые оживают. «Не верь глазам своим» — must have для похода в Эрмитаж с детьми, тот случай, когда оттащить ребенка от витрины тяжелей, чем от смартфона. Благодаря отличному дизайну эта выставка — альтернатива сомнительным музеям иллюзий. Государственный Эрмитаж

до 11 марта

Аллан Танненбаум. Studio 54 and others Энди Уорхол в обнимку с драг-квин, уставшие тусовщики в трусах на колкотки, спящие в клубе Студия 54 и весь спектр знаменитостей от Шер до Джеки Кеннеди на фотографиях Аллана Тенненбаума. На выставке играет песня Mamma Mia группы ABBA, а в темном зале с креслами можно посыпать голову золотыми блестками. Новое галерейное кафе с вкусным дешевым кофе и книжным магазином спасет вас от намерения немедленно выпить игристого и начать возрождать культуру диско прямо на экспозиции . K Gallery

до 17 марта

Олег Маслов и Виктор Кузнецов «Общество на террасе», 2003–2004

«Давид, попирающий красный квадрат» Тимур Новиков, 1990 год

Татьяна Федорова «Медитация», 2009

«Красота: плюс-минус» Александр Боровский собрал более 200 работ петербургских художников, чтобы рассмотреть категорию «эстетического» в современном искусстве. Будем честны, когда речь заходит о contemporary art, то понятия «красивое» и «прекрасное» переходят в разряд ругательств. На выставке бок о бок идут классик Академии Художеств Андрея Мыльников и лидер пост-модернистской «Новой академии изящных искусств» Тимур Новиков, а настоящий салонный китч идет под руку с китчем ироничным. Выставка разделила арт-сообщество на два лагеря: одним мерещится отчетная выставка Союза Художников в еще советском «Манеже», другие восхищаются мощностью субверсивного высказывания куратора. «Манеж»

2–17 марта

Общий вид экспозиции

«Аллегорический семейный портрет» из собрания Государственного Эрмитажа

Якоб Йорданс.

Картины и рисунки из собраний России

Впервые мы увидим все работы великого фламандца, которые хранятся на территории России от Москвы до Екатеринбурга. Кстати, холст «Оплакивание Христа» привезен из петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, которой картину подарила Екатерина II в 1794. C тех пор шедевр никогда не покидал стен обители. Якоба Йорданса любили российские состоятельные собиратели, как пишет Михаил Пиотровский «здоровый фламандский дух импонировал полным энергии людям молодой России». Наслаждение жизнью и здоровый гедонизм, который любил изображать Йорданс попадают в актуальную повестку — на жанровых холстах фламандца герои не стесняются своего тела (бодипозитив!) и нормальных человеческих слабостей. Государственный Эрмитаж

Николаевский зал

до 26 мая

Scarlet, Дмитрий Шорин

«Бутерброд», графический лист из серии «Волновые эффекты» Ева Шорина

«Сван и Одетта»

Дмитрий и Ева Шорины



Работы Дмитрия Шорина широкая публика видела в аэропорту «Пулково» — 4 скульптуры девушек-ангелов с крыльями самолетов декорируют зону регистрации. За живопись с красотками и самолетами художника полюбили коллекционеры — Шорин точно воплощает эротические фанатазмы покупателей без туманных намеков, хотя и с долей иронии. Свежая выставка разочарует тех, кто хочет получить новую порцию длинногих девочек с разбитыми коленками и приоткрытыми ртами — их не будет. Будет мрачный лес от Шорина-старшего и 40 графических листов его дочери Евы, которой московский концептуализм Виктора Пивоваров и Ильи Кабаков ближе, чем папино «Пулково не принимает». ​Новый музей

до 17 марта

1 Ich bin allein

​Петр и Лукас Швецовы, Иван Чемакин, Никита Селезнев, Вадим Михайлов, Вова Лило, Грехт, Татьяна Черномордова



Арт-группа «Север 7» открыла свой выставочный бункер проектом 1 Ich bin allein — результат пост-апокалиптических археологических раскопок от любимых «Севером» петербургских художников. В каждой комнате свой «культурный слой» и артефакты прошлого — винтажное нижнее белье и эротические фотографии 60-х, жилище из кастрюль и тазов, тарелки с фотороботами. Возьмите с собой детей: во-первых, когда их еще возьмут смотреть искусство в бункер, а во-вторых: все на выставке можно трогать — от сотни маленьких резиновых динозавриков до предметов сервировки на фантазийном обеденном столе. Kunsthalle nummer sieben

Большая Зеленина, д. 21. Вход во двор в арку и сразу направо: железная дверь с бегущей строкой.

по субботам с 14:00 до 20:00, в другие дни предварительной записи +79119297775.

Рафаэль Мангутов, сцена из балета «Идиот» театра Бориса Эйфмана «Новый балет», 1980

Валентин Самарин «Весна священная», балет Игоря Стравинского в постановке Пины Бауш Париж, 1987

От классики до модерна. Балетные фотографии из коллекции РОСФОТО

У балета и искусства фотографии давняя крепкая дружба: если бы у Дега не было фотоаппарата, увидели бы мир его знаменитых «Голубых танцовщиц», созданных благодаря фотоснимкам. Сходить на выставку балетной фотографии — кажется, единственная возможность посмотреть на лица танцовщиков в момент максимального эмоционального напряжения. РОСФОТО показывает 100 снимков: от портрета дочери Мариуса Петипа до экспериментальной документации «Весны священной» в постановке Пины Бауш. РОСФОТО

открытие 8 марта, работает до 12 апреля

Сесиль Плезанс. Ролевые игры

Выставку французской фотохудожницы с фотографиями-голограммами вида «монашка–стриптизерша» стилизовали под эротическое пип-шоу: красный неон, полутьма и салонная провокация в виде полуголых обнимающихся невест. Сесиль Плезанс делает качественные фото для глянца, которые почему-то стеснительно маскируют под глубокое профеминистское высказывание. Пойти можно с подругой, чтобы после созерцания идеальных тел в нижнем белье съесть пирожное в музейном кафе — надо сказать, реклама эклеров встречается в коридорах «Эрарты» преступно часто. Эрарта

до 2 июня

«Малиновое желе»

Инсталляция с сюрреалистическим натюрмортом, фото Якова Кальмеса

Тихие Игры

Ирина Дрозд Помните, в детстве на выставках в музее всегда хотелось побыстрее в буфет? Петербургская художница Ирина Дрозд объединила мир детства и гастрономию — в пространстве галереи рядом с нежной живописью организован хитро сервированный сюрреалистичный обеденный стол, где морские гады из желе сосуществуют с менорой. Кстати, на торжественном ужине в честь открытия Ирина на глазах всего петербургского арт-эстеблишмента размазала желе по лицу Дмитрия Озеркова (в качестве перформанса, само собой). Anna Nova

до 23 марта

В связи с монтажом новой экспозиции до 19 марта вход на выставку — по звонку +7 812 275 97 62

Андрей Рудьев «Портреты дятловцев»



Ольга Тобрелутс с Мамышевым-Монро