12 выставок в Петербурге: куда сходить на длинных выходных
Длинные выходные — шанс посмотреть выставки, которые вы откладывали «на потом». К тому же 8 марта вход в Эрмитаж будет бесплатным для всех, а в «Росфото», Русский музей (Мраморный дворец) и еще 5 музеев — для женщин. Выставки — новая альтернатива застолью с мимозой и «мимозой», а также сжиганию чучел и поеданию блинов (с лопаты) в городских парках и садах. Выбрали для вас 13 нескучных выставок, на которых можно наслаждаться искусством итальянского Возрождения, смотреть петербургский совриск в бункере или просто обсыпаться блестками под группу ABBA на выставке про Студию 54.
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Благовещение (верхняя часть полиптиха Св. Антония), Национальная галерея Умбрии, Перуджа
Пьеро делла Франческа. Монарх живописи
Последний шанс увидеть работы мэтра итальянского ренессанса, который открыл законы перспективы в живописи. Работ делла Франческа нет ни в одном российском музее, а многие его шедевры хранятся в маленьких итальянских городах. Например, фрагмент гипнотического полиптиха «Благовещение», которым явно вдохновлялся Рене Магритт, приехал в Петербург из Перуджи. Выставка работает до понедельника и скорее всего в ближайшие 100 лет монарха живописи мы в России не увидим.
Государственный эрмитаж
до 11 марта
Платки и шали в России XVIII–XXI веков
В этом году Gucci пропагандируют babushka-style, а Демна Гвасалия сшил платье из павловопосадского платка. Самое время погрузится в контекст поглубже, благо выставка в Русском музее, где показывают 600 редких платков и шалей работает до понедельника. Все тенденции сезона, оказывается, лежали в музейных запасниках: советский поп-арт, цветочное безумие и ручная вышивка золотом. Вечером обязательно пройдите тест (очень смешной!) на знание русской платочно-палантинной истории.
Русский музей
до 11 марта
«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве
Иллюзии искусства и искусство иллюзий — Эрмитаж раскрывает секреты художников, которые с древности обманывали зрителя: маскировали дерево под бронзу и выдавали фарфоровые овощи за настоящие. На примере 700 вещей из музейной коллекции кураторы объясняют как создается иллюзия объема, как близкое становится далеким, а нарисованные насекомые оживают. «Не верь глазам своим» — must have для похода в Эрмитаж с детьми, тот случай, когда оттащить ребенка от витрины тяжелей, чем от смартфона. Благодаря отличному дизайну эта выставка — альтернатива сомнительным музеям иллюзий.
Государственный Эрмитаж
до 11 марта
Аллан Танненбаум. Studio 54 and others
Энди Уорхол в обнимку с драг-квин, уставшие тусовщики в трусах на колкотки, спящие в клубе Студия 54 и весь спектр знаменитостей от Шер до Джеки Кеннеди на фотографиях Аллана Тенненбаума. На выставке играет песня Mamma Mia группы ABBA, а в темном зале с креслами можно посыпать голову золотыми блестками. Новое галерейное кафе с вкусным дешевым кофе и книжным магазином спасет вас от намерения немедленно выпить игристого и начать возрождать культуру диско прямо на экспозиции .
K Gallery
до 17 марта
«Красота: плюс-минус»
Александр Боровский собрал более 200 работ петербургских художников, чтобы рассмотреть категорию «эстетического» в современном искусстве. Будем честны, когда речь заходит о contemporary art, то понятия «красивое» и «прекрасное» переходят в разряд ругательств. На выставке бок о бок идут классик Академии Художеств Андрея Мыльников и лидер пост-модернистской «Новой академии изящных искусств» Тимур Новиков, а настоящий салонный китч идет под руку с китчем ироничным. Выставка разделила арт-сообщество на два лагеря: одним мерещится отчетная выставка Союза Художников в еще советском «Манеже», другие восхищаются мощностью субверсивного высказывания куратора.
«Манеж»
2–17 марта
Якоб Йорданс.
Картины и рисунки из собраний России
Впервые мы увидим все работы великого фламандца, которые хранятся на территории России от Москвы до Екатеринбурга. Кстати, холст «Оплакивание Христа» привезен из петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, которой картину подарила Екатерина II в 1794. C тех пор шедевр никогда не покидал стен обители. Якоба Йорданса любили российские состоятельные собиратели, как пишет Михаил Пиотровский «здоровый фламандский дух импонировал полным энергии людям молодой России». Наслаждение жизнью и здоровый гедонизм, который любил изображать Йорданс попадают в актуальную повестку — на жанровых холстах фламандца герои не стесняются своего тела (бодипозитив!) и нормальных человеческих слабостей.
Государственный Эрмитаж
Николаевский зал
до 26 мая
«Сван и Одетта»
Дмитрий и Ева Шорины
Работы Дмитрия Шорина широкая публика видела в аэропорту «Пулково» — 4 скульптуры девушек-ангелов с крыльями самолетов декорируют зону регистрации. За живопись с красотками и самолетами художника полюбили коллекционеры — Шорин точно воплощает эротические фанатазмы покупателей без туманных намеков, хотя и с долей иронии. Свежая выставка разочарует тех, кто хочет получить новую порцию длинногих девочек с разбитыми коленками и приоткрытыми ртами — их не будет. Будет мрачный лес от Шорина-старшего и 40 графических листов его дочери Евы, которой московский концептуализм Виктора Пивоваров и Ильи Кабаков ближе, чем папино «Пулково не принимает».
Новый музей
до 17 марта
1 Ich bin allein
Петр и Лукас Швецовы, Иван Чемакин, Никита Селезнев, Вадим Михайлов, Вова Лило, Грехт, Татьяна Черномордова
Арт-группа «Север 7» открыла свой выставочный бункер проектом 1 Ich bin allein — результат пост-апокалиптических археологических раскопок от любимых «Севером» петербургских художников. В каждой комнате свой «культурный слой» и артефакты прошлого — винтажное нижнее белье и эротические фотографии 60-х, жилище из кастрюль и тазов, тарелки с фотороботами. Возьмите с собой детей: во-первых, когда их еще возьмут смотреть искусство в бункер, а во-вторых: все на выставке можно трогать — от сотни маленьких резиновых динозавриков до предметов сервировки на фантазийном обеденном столе.
Kunsthalle nummer sieben
Большая Зеленина, д. 21. Вход во двор в арку и сразу направо: железная дверь с бегущей строкой.
по субботам с 14:00 до 20:00, в другие дни предварительной записи +79119297775.
От классики до модерна. Балетные фотографии из коллекции РОСФОТО
У балета и искусства фотографии давняя крепкая дружба: если бы у Дега не было фотоаппарата, увидели бы мир его знаменитых «Голубых танцовщиц», созданных благодаря фотоснимкам. Сходить на выставку балетной фотографии — кажется, единственная возможность посмотреть на лица танцовщиков в момент максимального эмоционального напряжения. РОСФОТО показывает 100 снимков: от портрета дочери Мариуса Петипа до экспериментальной документации «Весны священной» в постановке Пины Бауш.
РОСФОТО
открытие 8 марта, работает до 12 апреля
Сесиль Плезанс. Ролевые игры
Выставку французской фотохудожницы с фотографиями-голограммами вида «монашка–стриптизерша» стилизовали под эротическое пип-шоу: красный неон, полутьма и салонная провокация в виде полуголых обнимающихся невест. Сесиль Плезанс делает качественные фото для глянца, которые почему-то стеснительно маскируют под глубокое профеминистское высказывание. Пойти можно с подругой, чтобы после созерцания идеальных тел в нижнем белье съесть пирожное в музейном кафе — надо сказать, реклама эклеров встречается в коридорах «Эрарты» преступно часто.
Эрарта
до 2 июня
Тихие Игры
Ирина Дрозд
Помните, в детстве на выставках в музее всегда хотелось побыстрее в буфет? Петербургская художница Ирина Дрозд объединила мир детства и гастрономию — в пространстве галереи рядом с нежной живописью организован хитро сервированный сюрреалистичный обеденный стол, где морские гады из желе сосуществуют с менорой. Кстати, на торжественном ужине в честь открытия Ирина на глазах всего петербургского арт-эстеблишмента размазала желе по лицу Дмитрия Озеркова (в качестве перформанса, само собой).
Anna Nova
до 23 марта
В связи с монтажом новой экспозиции до 19 марта вход на выставку — по звонку +7 812 275 97 62
Перевал. Размышления о смерти в двух частях без пролога и эпилога
«Перевал» — это две выставки о смерти физической и метафизической. Отправной точкой для первой стала загадочная гибель туристической группы под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале причину которой ищут 60 лет. Однако, выставка идет дальше инсталляции с реконструированными вещами пропавших туристов и их портретами, а ставит вопрос шире: как это — переживать утрату и остаться наедине с холодной бездной внутри? Вторая выставка называется Epic fail — остроумное собрание рассказов петербургских художников о собственных нереализованных проектах. Почему Ольге Тобрелутс не удалось доснять фильм в Берлине, а перформанс Веры Мартынов так и остался на бумаге? Кстати, некоторые замыслы художников кураторы реализовали.
ДК Громов, ул. Громова, 4
1 марта–19 апреля
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