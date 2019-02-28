Альтернативное празднование Масленицы со сжиганием 6-метрового чучела метамодерна от режиссера Данилы Вачегина и хороводами под девизом «Хлеба и техно» пройдет 10 марта в Музее стрит-арта. В программе ожидаются виниловый техно-сет от диджея СуперВалька, выступление русско-голландского музыкального проекта «Razmotchiki katushek», а также мастер-классы для детей и фуд-корт с блинами. Организаторы отмечают, что так как праздник Масленицы совпадает с Прощенным воскресеньем, петербургские уличные художники будут публично на площадке музея просить прощения у всех, кому их рисунки доставили хлопот: у представителей ЖКХ, депутатов и других социальных служб. Публичное прощение произойдет прямо перед сожжением чучела.

Шоссе Революции, 84АБ, Сбор гостей в 12:00

Вход бесплатный