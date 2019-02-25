Петербургский художник создал инсталляцию, показывающую «разрушительное действие цензуры»

Петербургский художник Отто Макс создал инсталляцию, показывающую «разрушительное действие цензуры». Он обезличил произведения литературы — от петербургского музыканта и автора Алексея Никонова до классика русского слова Льва Николаевича Толстого — чтобы обратить внимание на «усиливающуюся в России цензуру и безразличие к ней со стороны творческих людей».

24 февраля художник выставил на льду Зимней канавки возле Государственного Эрмитажа около ста книг русских писателей. Все они предварительно были выкрашены в черный и красный цвета, тем самым «обезличив». Для инсталляции были выбраны книги Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Алексея Никонова (он также является лидером петербургской музыкальной группы ПТВП), Евгения Алехина (группа «Макулатура»), Александра Бренера, Антона Чехова, Владимира Набокова, Осипа Мандельштама, Льва Толстого и многих других русских авторов. «Примерно так и будут выглядеть цензурированные авторы в глазах обывателя», — считает автор манифеста.

«Бессмысленная цензура способна обезличить работу абсолютно любого автора. Любой информационный канал и любой творец могут попасть в черный список цензуры. Подобное обезличивание происходит у нас под носом ежедневно, но самое удивительное в этом то, что многие авторы никак не реагируют на эти ограничения. Очевидно, что запрет на свободную творческую деятельность пока что их не касается. Меня же такое равнодушие большинства творцов беспокоит», — написал Отто Макс на своей странице в социальной сети, поделившись результатами манифеста.

При этом художник напоминает о том, что свобода слова гарантируется конституционно, однако в последнее время все чаще происходит ограничивание распространения информации. «Например: закон о защите детей от вредоносной информации, закон об оскорблении чувств верующих, закон о запрете мата», — подчеркивает он.