На Петроградской стороне открывается выставочное пространство арт-руппы «Север 7»

Художники группы «Север 7» совместно с молодой художницей Татьяной Черномордовой и друзьями в субботу открывают свое новое собственное выставочное пространство "KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN" недалеко от метро «Чкаловская». Новое пространство — большой подвал в берлинском стиле, где будут показывать аудио- и видеоарт, тотальные инсталляции единомышленников «северян» Лизы и Александра Цикаришвили, Леонида Цхэ, Нестора Энгельке, Петра Дьяконова и Анны Андржиевской. "KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN" закрывает пробел в городских выставочных площадках для молодых петербургских художников, которые еще не успели попасть в пул галерей, а также экспериментальных проектов известных художников. В своем новом пространстве «Север 7» хотят стереть искусственную границу между «специализациями» в художественном процессе: «Мы считаем, что само сообщество есть единый организм, внутри которого органически происходит художественное производство, сочетающее в себе все то, что принято именовать «работой художника», «работой куратора», «суждением критика». Проще говоря, в нашем кунстхалле художники смогут быть кураторами, кураторы художниками, а правом выносить критическое суждение наделены все и только те, кто непосредственно вовлечен в процесс».

Первая выставка «1 (ich bin allein)» открывается 2 марта, где кураторы Лиза и Александр Цикаришвили покажут некоторых любимых художников — Петра и Лукаса Швецовых, Иван Чемакина, Вову Лило, Никиту Селезнева, Вадима Михайлова, Татьяну Черномордову и Greht.

Группа художников создаст единую постапокалиптическую среду архитектурной инсталляции и аудиографики — бункер выживших и оказавшихся в полной изоляции и безвременье, «документальную фантазию» о настоящем через вымышленное будущее. Проект представит своего рода манифест Kunsthalle nummer sieben: направленность на изучение актуального состояния локальной художественной среды, представление нового поколения художников, оказавшихся вне мейнстримных представлений критиков и регулярных «потребителей» современного искусства.

В пространстве будут регулярно открываться новые проекты, вечеринки с экспериментальной музыкой, встречи, в планах — открытие бара. После открытия 2 марта "KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN" работает в тестовом режиме — предварительному звонку.

KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN, открытие 2 марта в 18:00

Большая Зеленина, д. 21. Вход в арку и направо