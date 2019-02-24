Художник рисует на стенах в Петербурге одинаковые изображения вина и бокала

На стенах в Петербурге заметили повторяющиеся рисунки. Изображения вина и бокала появились уже на набережной канала Грибоедова, улице Декабристов, Каменноостровском проспекте, а также в на фасаде здания в Петроградском районе. Новый стрит-арт автор всегда сопровождает подписью «Ялта 1970 г.»

Автор нового стрит-арта — художник и татуировщик Владимир. В его эскизах для хэндпоук (татуировки, сделанные без электрической машинки — прим. ред.) татуировок часто появляется аналогичные вино и бокал, а также тематика той самой «Ялты 1970-го». Он ведет профиль в Instagram под таким же названием.

Художник изображает свой лейтмотив на стенах домов, но локации специально не подбирает — в основном рисует на криво закрашенных стенах. «Идеи как таковой нет. Это все спонтанно происходит», — рассказывает автор. Некоторые работы он также публикует в социальной сети. «Тотируем стенки», — подписывает их он.