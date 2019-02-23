Диана Вишнева приняла участие в съемках фильма хореографа Каролин Карлсон «Полевой цветок»
Прима-балерина Мариинского театра и победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Диана Вишнева рассказала об участии в съемках фильма Каролин Карлсон «Полевой цветок».
В новом выпуске шоу «Что в моей сумке» Вишнева показала сценарий фильма, а также рассказала о том, что действие картины «Последний цветок» происходит в Париже — там же проходят съемки. Детали сюжета, съемочного процесса и дата выхода фильма пока неизвестны. Режиссер-постановщик летны — Каролин Карлсон, американская танцовщика и хореограф, которая работает преимущественно во Франции. Она поставила более 70-ти спектаклей — ее работы отличает использование танцевальной импровизации, обращение к традициям Востока, интерес к джазовой и к новейшей музыке.
Диана Вишнева
Из интервью «Собака.ru»:
Сцена — страшная штука. Каждый раз я думаю, как справлюсь, как покажу эту свою обнаженность пяти тысячам зрителей, буду ли при этом убедительной и не смешной. Все время задаю себе вопрос о соответствии уровня, возраста, образа мыслей — я же постоянно меняюсь. К тому же выступления всегда огромная нагрузка: спектакль — это подвиг. И я не знаю, случится ли еще один, никогда себя не готовлю на несколько спектаклей. Невозможно! Я должна себя растратить полностью, а потом каким-то образом наполнить заново. А вполсилы не умею, я себя тогда разрушу. Иногда на сцене я ощущаю себя проводником: если все складывается, случается магия. И зависит она от того, насколько ты погружен в работу, честен с собой, отдаешься каждый день, каждый час. Любая халтура — и все, проводимость исчезла, очень тонкое состояние. Я не стремлюсь удивить кого-то, прежде всего мне надо удивить себя. Трудом я безусловно заслужила право выбора: где находиться, с кем и сколько танцевать, стала везде желанным гостем. Но это всегда дополнительная ответственность — от меня всегда ждут чуда.
Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева выпустит книгу «Мультивселенная», в которой знаковые дизайнеры, хореографы, архитекторы рассуждают о будущем искусства, в том числе о цифровых формах самовыражения, исчезновении границ между художником и зрителем, а также слиянии творчества с наукой и технологией.
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