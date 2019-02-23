К 23 февраля в Петербурге появился антимилитаристский стрит-арт Миши Маркера

К 23 февраля уличный художник Миша Маркер сделал в центре Петербурга новую антимилитаристскую работу. На фоне характерного защитного паттерна написано Sold out, что в переводе значит «распродано» и одновременно созвучно русскому слову «солдат». Художник не первый раз поднимает острые темы в своих плакатах. Плохой уборке снега коммунальными службами посвящен плакат с надписью «Террорист победил», где была изображена большая траурно-черная снежинка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается группой террористов в масках.