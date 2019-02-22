Петербуржцы пытаются оттереть граффити «Окно в другую реальность», которое закрасили коммунальщики

Петербуржцы пытаются оттереть граффити «Окно в другую реальность» уличного художника Паши Каса, которое появилось на Невском на этой неделе. Работу практически сразу после появления закрасили коммунальщики.

Стрит-арт «Окно в другую реальность» посвящен свободе человека. Кас изобразил два окна, выходящих на пляж, решетки на одном из них раздвинуты.

«Нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор — но я пришел к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдем лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными.

Пока есть свобода в голове - никакие решетки нас не остановят, не хватит камер за нами углядеть. Мы будем делать свое дело, строить тот мир, в котором хотим жить!», — заявил художник.