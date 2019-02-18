21 февраля в «Матисс-клубе» открывается выставка петербургского скульптура Льва Сморгона, приуроченная к его 90-летию. Работы Сморгона выпускались сначала тысячами экземпляров в виде фарфоровых статуэток («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы»), а затем они вошли в жизнь миллионов детей в качестве пластмассовых игрушек («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»). Знаменитые «Гимнастки», оленята и медвежата, фарфоровые «Сплетницы» и памятник «Ангел блокадного неба» – малая часть творческого наследия Льва Сморгона. Легендарный скульптор и художник работает с целым спектром материалов, начиная от фарфора и стекла и заканчивая гранитом, экспериментируя на протяжении уже 75 лет. На выставке покажут живопись, графику, скульптуру, а также работы по фарфору и стеклу.

«Матисс-клуб», Никольская пл., 6

Выставка работает с 21 февраля по 13 марта с 13:00 до 19:00 с понедельника по субботу