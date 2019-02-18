Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что «просто хотел внимания»

Денис Чуприков, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинжи «Ай-Петри. Крым», полностью признал свою вину. Об этом он заявил в зале Мосгорсуда, где рассматривали апелляционную жалобу на его арест.

Мужчина рассказал, что украсть картину он решил самостоятельно. . «Я полностью признаю свою вину, мне просто хотелось привлечь внимание к своей персоне, хайп», — говорит Чуприков. Защита попросила отправить его под домашний арест из-за инвалидности, но следствие настояло на содержании в СИЗО. Там он пробудет до 27 марта.

Несмотря на признание Чуприкова, следствие придерживается версии, что у него были сообщники, которые пока не найдены.

Напомним, Чуприков украл картину Куинджи 27 января. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей музея, но все подумали, что он сотрудник галереи. Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова получила выговор от главы Минкульта за допущение этого инцидента.

В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи.