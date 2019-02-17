Вход в Михайловский замок на один день станет бесплатным

24 февраля вход в Михайловский замок станет бесплатным — это произойдет в рамках проведения акции «Культурный выходной». Все желающие смогут свободно посетить выставку «Николай I», которая проходит в эти дни в музейном комплексе.

Вход в Михайловский замок, а также на выставку «Николай I», сделают бесплатным в честь Дня защитника отечества. Акция продлится 24 февраля с 10 до 18 часов. Шестая выставка из цикла «Сага о Романовых» освещает личность и государственную деятельность императора Николая I, его внешнюю политику, особенности собственного участия монарха в развитии национальной культуры, жизнь общества, императорского двора и царской семьи, как они отразились в произведениях живописи, графики, нумизматики и декоративно-прикладного искусства.

На выставке «Николай I» можно увидеть парадные портреты императора, его родных и сподвижников, монументальные вазы и сервизы царской семьи, а также мебель и бронзу. В ее состав включены произведения, предоставленные Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Историческим музеем, Музеями-заповедниками «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», «Гатчина» и другими выставочными комплексами.

Акция «Культутный выходной» проходит в Русском музее уже не в первый раз. Совместно с благотворительным фондом «Система», петербургский музей открывает свои двери всем желающим. ««Такие инициативы, как «Культурный выходной», демонстрируют эффективные технологии формирования интереса к музеям. Это важный проект в сфере культуры, открывающий музеи для свободного доступа в удобное для посещения время и дополняющий выставки разносторонними развлекательными и обучающими мероприятиями», — прокомментировал директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.