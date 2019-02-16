Скульптуры «Фауна» и «Зима» полностью похищены с фасада дома в Кировском районе

С фасада дома №118 на Ленинском проспекте были похищены две скульптуры — «Фауна», изображающая девушку с оленем, и «Зима», так называемая женщина в круге. Это уже не первый случай вандализма над декоративными композициями — ранее их пытались похищать по частям, однако сейчас скульптуры, размером почти в рост взрослого человека, окончательно исчезли.

Здесь и далее фото: citywalls.ru

О пропаже декоративных элементов стало известно 15 февраля. В этот раз скульптуры похищены полностью — «Фауна» и «Зима» пропали с фасада здания на Ленинском целиком. Два года назад они уже подвергались вандализму. Неизвестные лица по частям похищали элементы другой композиции — девушка с лебедями — которая также входит в ансамбль скульптур на фасаде здания. Злоумышленники поэтапно отрывали головы у металлических лебедей, позже одна из птиц пропала целиком. В отделе районно хозяйства сообщили, что об интересе к скульптурам со стороны вандалов знают и «держат руку на пульсе». «Да, происходят акты вандализма. Частями скульптуры похищаются неизвестными лицами. Причем уже довольно давно. Вопрос на контроле. Фасад здания находится в ведении местного ЖСК. Поэтому они решают эту проблему», — прокомментировали инцидент в ведомости. О том, будут ли восстанавливать поврежденные скульптуры и искать украденные, чиновники ничего не сообщили.

В «ЖСК-1180», который отвечает за дом №118 на Ленинском проспекте, о пропаже знают. Однако происшествие коммунальщиков расстраиваться не заставило. «Что вы привязались к нам с этими скульптурами. Нам их буквально навязали. Они нам не нужны. Да, какие-то люди ночью приходят и воруют. Мы знаем, что двух скульптур не хватает. Но не мы же за это отвечаем», — рассказала представитель кооператива «Петербургскому дневнику». Она также сообщила, что скульптурная композиция состоит на балансе, но отвечать за нее никто не может — на это нет средств. В полицию обращаться также не стали — «могли, но нам это не надо». В настоящий момент депутат Алексей Цивилев направил запрос на имя замначальника ГУ МВД России по Петербургу Константина Власова просьбой оказать содействие в поиске злоумышленников, похищающих фигуры, и привлечь их к ответственности. Скульптуры «Зима», «Весна», «Осень», «Лето», «Флора» и «Фауна» были спроектированы и изготовлены в 1980-е годы в 7-ой мастерской ЛенНИИпроекта, которой руководил Евгений Полторацкий. Он являлся одним из главных архитекторов послевоенного Ленинграда, проект дома №118 также принадлежит ему. Ансамбль скульптур на фасаде выполнили скульпторы Юрий Елиференко, Виктор Шувалов и Сергей Скворцов. На учете КГИОП и даже на балансе Музея городской скульптуры фигуры, олицетворяющие времена года, а также флору и фауну, не состоят.