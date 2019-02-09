Эрмитаж показал арт-объект объединения «Митьки», полностью созданный из старых научных приборов
В Главном штабе Государственного Эрмитажа прошла демонстрация арт-объекта петербургского творческого объединения «Митьки» «Первая северо-западная установка класса мега-сайенс "Квантологосы"». Инсталляция, полностью созданная из старых научных приборов, именуется ПСЕЗУК МС, а ее создание проходило в сотрудничестве с Институтом высокомолекулярных соединений РАН и длилось почти два года.
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Фото: Институт высокомолекулярных соединений РАН
Авторами арт-объекта выступили резиденты творческого объединения «Митьки» Андрей Кузнецов и Дмитрий Шагин, которые около двух лет создавали композицию под научным руководством директора Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН Сергея Люлина. Идея сделать шуточную инсталляцию пришла к художникам после того, как во время обустройства новой международной лаборатории Института было найдено множество старых приборов, которые сотрудникам было жалко выбрасывать.
«Мы хотели подшутить над собой, подшутить над той ситуацией, которая иногда не очень благоприятно складывается в нашей науке, для того, чтобы немного свежим взглядом посмотреть на наши перспективы и на самом деле порадоваться, что та жизнь, которая нас окружает, очень интересна. У нас в любой ситуации есть место для творчества — наука как часть культуры и культура как часть науки — все равно возбуждает творческое начало человека», — рассказал агенству ТАСС директор ИВС РАН Сергей Люлин на открытии инсталляции 8 февраля.
Резиденты творческого объединения «Митьки» собрали из старых счетов, колб, проводов и катушек «Квантовый компьютер», а старая линза, часы и приемники в их руках превратились в «Функциональный гибрид ученого с прибором».
«Сегодня у нас замечательный эксперимент с ИВСом — прекрасная аппаратура, которая, как оказывается, еще и работает, сегодня начинает превращаться в произведение искусства. Это очень хороший эксперимент для музея, который хранит научные приборы Петра Великого, продолжение традиции. А идея, чтобы они не только научно работали, но и в музейном пространстве — это прекрасно», — отметил на открытии арт-объекта генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Увидеть «Первую северо-западную установку класса мегасайенс "Квантологосы"» своими глазами можно с 8 по 24 февраля в третьем дворе Главного штаба.
Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. Живопись 1980-х — «городской фольклор», с открытым и несколько простодушным взглядом на жизнь, в котором раскрывается поэтичность и красота повседневности. Игровой, литературный характер митьковского движения успешно сочетается с сохранением высоких живописных традиций, усвоенных ими у художников «Арефьевского круга», которых «Митьки» всегда признавали своими учителями.
Напомним, в апреле прошлого года петербургский художник Дмитрий Шагин из арт-объединения «Митьки» расписал деревянную фигуру кота Ахилла, который являлся оракулом ЧМ-2018. Немногим ранее не стало петербургского художника Владимира Яшке. Его называли «дедушкой "Митьков"».
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