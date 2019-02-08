Миша Маркер создал плакат со снежинкой-террористом

Уличный художник Миша Маркер создал новую работу в центре Петербурга, посвященную ситуации с уборкой городских улиц. На плакате с надписью «Террорист победил» изображена большая траурно-черная снежинка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается группой террористов в масках.

Стрит-артисты на этой неделе активизировались — в городе появилась (и быстро была закрашена коммунальщиками) черная «лопата Беглова» от коллектива «Осколки», «Большой ковш» арт-группы «Явъ», тонущий в неубранных льдах «Титаник» художника Леши Бурстона и трафарет с надписью «Беглов, убери сосулю». «Собака.ru» пристально следит за работами уличных художников, которые пытаются привлечь внимание властей к проблеме уборки снега и льда.