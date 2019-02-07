На набережной реки Фонтанки, 29 появился большой рисунок в виде созвездия «Большой ковш», который создала арт-группа «Явъ». Художники рассказала Собаке, что эта работа с двойным смыслом, первый самый очевидный: Петербург занесен снегом, лопата уже не поможет — нужен большой ковш. «Второй смысл, заключается в том, что это лишь часть созвездия Большой Медведицы, мы использовали Большой Ковш в прикладных целях, к сожалению, большинству людей не интересна фундаментальная наука, им важно лишь то, что можно использовать здесь и сейчас» — комментирует координатор арт-группы Анастасия Владычкина.

Это не первый случай, когда стрит-артисты привлекают внимание коммунальных служб к проблеме неубранного снега. Коллектив «Осколки» нарисовал огромную черную «лопату Беглова» во дворе на улице Марата, но коммунальщики ее быстро закрасили. Уличный художник Леша Бурстон изобразил тонущий среди глыб неубранного льда «Титаник». Одновременно стало известно, что суд отказался принимать иск к Смольному из-за плохой уборки снега, который подала петербургская семья.

Арт-группа «Явь» делает работы на остросоциальные и политические темы, считая, что художники должны отражать окружающую их действительность.