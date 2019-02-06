Как встроить современное искусство в Петербург? Объясняют каллиграф Покрас Лампас и ректор Академии художеств Семен Михайловский

4 февраля в рамках премии «Петербург будущего» журнала «Собака.ru» в ЦВЗ «Манеж» прошел паблик-ток самого известного каллиграфа страны Покраса Лампаса и ректора Академии художеств, комиссара павильона России на Венецианской биеннале Семена Михайловского на тему «Как встроить современное искусство в Петербург и как встроить Петербург в современное искусство». Мы записали самые интересные цитаты.

О сочетании современного и академического искусства

Семен Михайловский: Я считаю, что одно не противоречит другому, нельзя сказать: вот этот человек академический, а этот современный. Люди могут свободно перемещаться из одной темы в другую, из одного сюжета в другой.

Когда мы делали выставку «Христос в темнице», то хотели, чтобы она была чувственной, чтобы в ней были переживания. И нам понадобились более современные, понятные инструменты. Но не было так: «Давай сделаем выставку просто современной!» Когда люди выпячивают современность, они либо очень старые и им хочется быть молодыми, либо они хотят дистанцироваться от классического, устоявшегося и быть продвинутыми. Но любое соединение должно быть естественно и происходить по согласию сторон.

О художественном образовании

Покрас Лампас: Сейчас парадигма поменялась, у нашего поколения есть гораздо больше инструментов, чтобы получать знания, практиковаться, работать и делать высказывания. Я учился на рекламщика и черпал знания из этой отрасли. Я понял, что в карьере художника важно понимать, какие новые инструменты попадают в твои руки. И в этом случае реклама, наверное, обогнала академические знания с точки зрения подготовки.

Семен Михайловский: У нас в Академии художеств тоже есть инструменты: кисточки, карандаши, циркули, линейки, компьютеры, они очень помогают художникам. Что касается продвижения – мы этим не увлекаемся. Это бы заняло очень много времени, и мы плохо представляем, что здесь нужно, я не понимаю, что значит продвигать.

Я не сторонник революции в системе образования. В Академии необходимо людям создать обстановку, атмосферу и чуть-чуть внедрять одно, второе, третье. Здесь нельзя совершать резкие необдуманные действия. Если ты талантливый человек, ты просуществуешь в любой системе. Если ты рассоришься со всеми, что ты в конце получишь?

Покрас Лампас: Когда я учился на рекламе, я ушел с последнего курса, когда понял, что мне быстрее развиваться самому. Все, что связано с новыми медиа и новой средой интернета – это скорее про то, как ты мыслишь, как коммуницируешь, как взаимодействуешь. И этому не всегда нужно у кого-то учиться. Система образования отстает от трендов, даже те функции, которыми мы пользуемся, появляются так быстро, что традиционная среда не успевает к ним приспосабливаться.

О том, как сейчас стать художником

Покрас Лампас: Когда я решил стать художником, что я начал делать в первую очередь? Я увидел, что та часть искусства, которой я интересовался – граффити, пост-граффити, стрит-арт – в России очень медленно развивается. И я стал ездить в Европу и отсматривать, как там художники взаимодействуют с галереями, как выставки рекламируются в печатных и интернет-медиа, как выстраивается ценовая политика и под влиянием чего она меняется. На основе этих данных я принимал взвешенные решения: как я буду продавать свои работы, как буду действовать.

Семен Михайловский: Да, все абсолютно правильно. Мы шли сюда, я думал, что я буду прагматиком, все буду бубнить, а собеседник будет романтиком. А тут я сижу как ученик на уроке.

Покрас Лампас: Сейчас очень многое завязано на том, как художник себя презентует. Если говорить попросту, первое – это площадка, на которой ты о себе говоришь, а сегодня это Instagram, его просматривают все галеристы мира. Если ты там публикуешь сильные работы с хорошей техникой, они это узнают и запросят твой каталог. Также важны публикации в медиа – я делал публичные проекты, благодаря которым меня замечали.

Галерист Opera, с которой я заключил контракт, сказал, что следил за мной в Instagram с 2013 года – у меня тогда еще вообще ничего не было. Ему понравились мои проекты, он подписался с полу-анонимного аккаунта.