Петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай покажет свой проект на Венецианской биеннале

Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский назвал первого подтвержденного экспонента, им стал петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай. Как сообщает издание «АртГид», кандидатуру согласовал куратор павильона — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Инсталляция Шишкина-Хокусая называется «Фламандская школа». Венецианская биеннале-2019 открывается 11 мая, в русском павильоне представят экспозицию, посвященную Эрмитажу.



Александр Шишкин-Хокусай — постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова. Работает также в поле паблика-арта и медиа-инсталляций. В 2015 году художник создал масштабную инсталляцию «Практики взросления» в Музее стрит-арта. Она состояла из более, чем 200 фигур, самая большая из которых достигала в высоту 12 метров.



