Петербурженка ведет блог в Instagram — в нем по городу гуляют диснеевские принцессы

Петербурженка Вероника под ником @howtobenika ведет блог в Instagram — в нем по городу гуляют диснеевские принцессы и персонажи одноименной мультипликационной студии. В работах иллюстратора Бэлль выбирает книгу в «Подписных изданиях», Алиса завтракает эклерами, Чудовище гуляет по Исаакиевскому скверу, а Русалочка забежала на коктейль со своим четвероногим другом. «Собака.ru» собрала фотогалерею работ — посмотрите их прямо сейчас.

Ранее мы писали о петербурженке Лейле Дарчиевой, которая с помощью анимационного дизайна оживляет полотна Леонардо да Винчи, Эдварда Мунка и других классиков живописи. В ее работах даже человек с картины Эдварда Мунка закричит, Вакх с полотна Караваджо пригласит испить из одной с ним чаши, Джоконда руки Леонардо да Винчи поддержит свою улыбку с помощью ботокса (не может быть!), а Наполеон будет краснеть и злиться — ведь Жозефина совершила шоппинг «не по карману». Собрали подборку — и показываем, что могло бы стоять (или так все и было) за статичными изображениями, которыми мы любуемся в картинных галереях по всему миру.