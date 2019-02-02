«А так можно было?» 10 самых дерзких ограблений в мире искусства (без масок и оружия!)

Поток шуток и версий о похищении картины Куинджи «Ай-Петри.Крым» с выставки в Третьяковской галерее не прекращается даже к концу недели. Общественность поразила простота с которой вор снял картину на глазах посетителей. Министр культуры Владимир Мединский считает, что Куинджи украли из-за повышения интереса к искусству у обывателя, хотя шедевры бессовестно воруют из музеев с начала прошлого века.



Винченцо Перуджиа, который украл «Мону Лизу»

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Лувр 1911 год В 1911 году руководство Лувра пригласило итальянского умельца Винченцо Перуджиа создать стеклянный кейс

для картины Леонардо да Винчи. Так, дирекция музея подпустила близко к шедевру вора — однажды ночью Перуджиа спрятался в кладовке, а утром вышел из здания в белом фартуке музейного сотрудника.

Картину искали 2 года, под подозрения попали даже Пабло Пикассо с Гийомом Апполинером. По иронии судьбы, именно после этого скандального похищения «Мона Лиза» стала тем, чем стала — самым популярным шедевром Лувра и явлением не только ренессансной живописи, но и поп-культуры. Дело в том, что для эффективного поиска работы полиция напечатала 6,5 тысяч фотографий шедевра Леонардо, о потере раструбили газеты и журналы (в том числе и в Российской империи). Благодаря «хайпу» о «Моне Лизе» и ее загадочной улыбке узнал весь мир. Сбыть картину, авантюристу не удалось: во время сделки с флорентийским арт-дилером в 1913 году его арестовала полиция.



Гаэль Гарсиа Берналь на премьере фильма «Музей» на Берлинском кинофестивале

140 предметов доколумбовой эпохи

Национальный музей антропологии в Мехико

1985 год



В канун Рождества охранники Национального музея антропологии в Мехико собрались в служебном помещении, чтобы отпраздновать грядущий праздник и спокойно пойти домой отдыхать. В 8 утра на работы вышла новая смена и обнаружила, что с семи витрин срезаны стеклянные крышки, а 140 экспонатов доколумбовой эпохи похищены. Сигнализация в музее к тому моменту не работала 3 года. Куратор Фелипе Солис, подсчитал, что только одна украденная ваза майя в виде головы обезьяны стоит более 20 миллионов долларов. Через несколько в музей вернулся лишь один артефакт — нефритовая погребальная маску. Ее обнаружили совершенно случайно во время обыска в доме одного из мексиканских наркобаронов, который оказался коллекционером произведений искусства. В 2018 году по мотивам мексиканской трагедии вышел фильм «Музей» с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли, сценарий картины взял «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале, а вот украденное золото майя так и не нашли.

5 картин работы Пикассо, Матисса, Модильяни, Леже и Брака

Музей Современного искусства в Париже

2010 год

Обычно крупные кражи шедевров из европейских музеев совершают с применением оружия или в составе организованной банды. Однако, когда за дело берется «человек-паук», вынести пятерку шедевров модернизма стоимостью 100 миллионов евро в одиночку — не проблема. Вор с такой кличкой (настоящее имя Вьеран Томич) проник в музей ночью через окно, забрал картины и исчез. Наутро музейщики обнаружили снесенное окно и разбитый замок. Как Томичу удалось ограбить музей так изящно? 6 ночей он выворачивал винты в одном из окон и заменял их муляжами. В час «икс» он просто вынул окно, залез внутрь и снова выбрался на улицу, чтобы проверить сигнализацию. Сигнализация не сработала. Позже «человек-паук» признался, что хотел взять не одну работу Модильяни, а две. Однако, «Женщина с голубыми глазами» якобы «сказала» ему, что он пожалеет, если прикоснется к ней. Иногда, чудесные видения помогают в борьбе с кражами лучше сигнализации.

Солонка работы Бенвенуто Челлини

Венский музей истории искусств

2003 год

Бывают спонтанные бессмысленные покупки, а бывают — спонтанные и бесцельные музейные кражи. Как-то вечером подвыпивший инженер-специалист по охранным системам шел мимо Венского музей истории искусств и вспомнил о золотой солонке, которую увидел на экскурсии. Возле здания музея он увидел подмостки и внезапно решил похитить ценный предмет. Сначала он забрался на подмостки, чтобы осмотреть окна музея, затем вернулся в машину за монтировкой и ножом, чтобы ими вскрыть окно, разрезать шторы и разбить стеклянный ящик со скульптурой. Вор вылез через окно и хотя сигнализация сработала, охрана не предприняла никаких действий, так как посчитала тревогу ложной. Пропажу скульптуры обнаружили уборщики через четыре часа. После двух лет поиска полиции удалось задержать спонтанного похитителя, оказалось, что он закопал ее в лесу возле города Цветль, куда и привел полицию. Символично, что сам автор скульптуры — Бенвенуто Челлини был обвинён в краже папских драгоценностей, не говоря уже о драках и убийстве. Кстати, в постановке оперы «Бенвенуто Челлини» 2008 под руководством Василия Бархатова скандального ювелира сыграл Сергей Шнуров.

«Бедный поэт» Карла Шпицвега

Новая Национальная галерея в Берлине

1976

Любимая картина Адольфа Гитлера пострадала от рук грабителей дважды, правда, в первый раз кража оказалась перформансом художника Улая, возлюбленного Марины Абрамович. Улай вернул работу на следующий день директору галереи. В чем смысл акции? Художник объяснил, что хотел повесить «Бедного поэта» в квартире турецких трудовых мигрантов, которые не имеют возможности ходить в музей, а значит музей должен придти к ним сам. Важно понимать, что ФРГ в конце 70-х — это страна, которая еще не придумала, как полноценно интегрировать турецких рабочих мигрантов. Кроме того, буржуазный эстеблишмент был напуган акциями террористической группы RAF, которая грабила банки и убивала ненавистных капиталистов. Кстати, весь процесс был заснят на пленку и до сих пор демонстрируется на ретроспективных выставках Улая.

Марка с изображением картины Карла Шпицвега «Бедный поэт»

«Бедный поэт» и «Любовное письмо» Карла Шпицвега

Замок-музей Шарлоттенбург в Берлине

1989

Вторая попытка украсть «Бедного поэта» оказалось удачной — работу умыкнули прямо на глазах посетителей и охранников (прямо как «Ай-Петри.Крым») , а заодно прихватили другой шедевр Шпицверга «Любовное письмо». Если широкой российской публике имя этого художника мало что говорит, то для немцев он все равно, что для нас Репин и Шишкин — хрестоматийный мастер. В 1989 году компактные работы украли двое преступников, один из которых был на инвалидной коляске, видимо, поэтому секьюрити и смотрители не заподозрили дурного. Картины до сих пор не нашли.

Портрет Фрэнсиса Бэкона кисти Люсьена Фройда

Новая Национальная галерея в Берлине

1988

Британский художник Люсьен Фройд написал небольшой портрет своего друга художника Фрэнсиса Бэкона в 1952 году, в тот же год работа попала в коллекцию лондонского Tate Modern. Ретроспективу Фройда в 1988 году в Берлине приняли очень тепло, настолько тепло, что портрет бесследно исчез с выставки. В тот день галерею наводнили студенты, пришедшие на экскурсии, по мнению Фройда кто-то из них и снял со стены работу. В 2001 году художник готовил ретроспективу в Tate и предпринял попытку найти картину — нарисовал черно-белый постер с ее копией и обещанием дать 100 тысяч долларов нашедшему. 2500 копий постера были развешены по Берлину. Благородный Люсьен Фройд даже не собирался оставлять портрет друга себе, всего лишь просил показать его на собственной выставке. Однако вор на выгодное предложение не откликнулся.

Скульптура Генри Мура «Склоняющаяся фигура»

Фонд Генри Мура в Хертфордшире

2005



Как можно украсть скульптуру весом две тонны и остаться незамеченным? Об этом знают похитители трехметровой скульптуры Генри Мура, которые 15 декабря 2005 года проникли на территорию поместья в Хертфордшире. Шум и пыль были, но не в переносном, а в прямом смысле — скульптуру подняли на борт грузовика подъемным краном и увезли ночью без всякой конспирации за 10 минут. Следствие установило, что работу переправили на континент, скорее всего, в Роттердам, и далее на восток. Инспектор полиции Джон Хамфри, считает, что скульптура страховой стоимостью 3 миллиона фунтов была продана на металлолом примерно за 1500 фунтов.

Скульптура Сальвадора Дали «Женщина с ящиками»

Музей-галерея Сальвадора Дали в башне Белфорт в Брюгге

2010



Иногда, чтобы похитить произведение стоимостью 100 тысяч долларов с экспозиции, не нужно хитрить — надо просто положить его в сумку и спокойно покинуть помещение. Так поступил гость выставки Сальвадора Дали в Брюгге, благо высота украденной скульптуры — всего 30 сантиметров, а масса — 10 килограмм. Камеры слежения и охранник не помогли, а сигнализации и вовсе не было.

Челябинская картинная галерея