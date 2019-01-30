Петербургскую арт-группу Doping Pong покажут в Монреале на выставке «New classics»

31 января в монреальской галерее Galerie C.O.A. открывается групповая выставка New classics/«Новые классики», где петербургская арт-группа Doping Pong покажет три свои работы, например, новую версию «Пионерки, вытаскивающей занозу». Куратор выставки Саша Богоев, автор журнала Juxtapose, выбрал более 25 произведений художников из Франции, России, Испании, США, Чили, Турции, Италии и других стран, предложили участникам продемонстрировать, каким будет их вклад в Музей Воображаемой Истории Искусств. Единственные участники от России — Doping Pong. Выставка покажет безудержные решительные эксперименты молодых творцов с наследием истории искусства, и одновременно подчеркнуть уважение и любовь к настоящим классическим шедеврам.