Похищенную картину Куинджи не станут возвращать в Третьяковскую галерею

Похищенная картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» больше не будет выставляться в Третьяковской галерее. Об этом рассказала директор музея Зельфира Трегулова.

После того, как полотно осмотрят специалисты, оно сразу же отправится в Русский музей, который и предоставил картину для экспозиции. Сама выставка работ Куинджи продлится до 17 февраля.

Напомним, картину украли 27 января. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей музея, но все подумали, что он сотрудник галереи.

Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину.