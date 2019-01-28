Задержан подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи

Полиция задержала подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Им оказался 31-летний мужчина, котого ранее уже задерживали за хранение наркотиков.

На момент своего задержания подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Его собираются проверить на вменяемость.

Саму картину тоже нашли — она была спрятана в Подмосковье. Ее украли вечером 27 января. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей музея, но все подумали, что он сотрудник галереи.

Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.