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Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи — она находилась в собрании Русского музея

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Об этом рассказали очевидцы — они также сообщают о большом количестве полиции у здания галереи. На выходе всех посетителей досматривают.

  • Архип Куинджи «Ай-Петри»

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. По словам посетителей экспозиции, неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся. Таким образом сюжет фильма «Старики-разбойники» воплотился на глазах у ничего не подозревающих людей, решивших в этот день приобщиться к искусству. 

Министерство культуры РФ подтвердило факт кражи — об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента музеев Владислава Кононова. «Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри"», — отметил он. 

  • Кадр из фильма "Старики-разбойники"

Сейчас на экспозиции находятся такие картины Куинджи, как «На острове Валааме», «Север», «Ночь на Днепре», «Украинская ночь» и другие. Всего экспозиция включает в себя более 180 произведений художника из Третьяковской галереи, Русского музея, а также других музеев страны, галерей Азербайджана, Белоруссии и частных коллекций. Выставка начала свою работу осенью прошлого года и продлится до 17 февраля.


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