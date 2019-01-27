Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи — она находилась в собрании Русского музея

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Об этом рассказали очевидцы — они также сообщают о большом количестве полиции у здания галереи. На выходе всех посетителей досматривают.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. По словам посетителей экспозиции, неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся. Таким образом сюжет фильма «Старики-разбойники» воплотился на глазах у ничего не подозревающих людей, решивших в этот день приобщиться к искусству.

Министерство культуры РФ подтвердило факт кражи — об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента музеев Владислава Кононова. «Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри"», — отметил он.